AC Milan : Olivier Giroud heureux d'avoir refusé la Juventus

Olivier Giroud s'éclate et retrouve une seconde jeunesse du côté de l'AC Milan. Pourtant, le champion du monde 2018 aurait pu ne jamais rejoindre les Rossoneri. En effet, avant même l'intérêt de l'AC Milan, Olivier Giroud a été plusieurs fois lié à un transfert en Serie A alors qu'il appartenait encore à Chelsea, que ce soit pour rejoindre l'Inter Milan, mais aussi la Juventus qui était à la recherche d'un numéro neuf afin de remplacer Gonzalo Higuain parti à l'Inter Miami.

"L'intérêt de la Juventus ? J'ai pris la bonne décision"

Si à l'hiver 2020, c'était l'Inter Milan qui était prêt à sortir Olivier Giroud de sa galère et son manque de temps de jeu à Chelsea, à l'été 2020, c'est la Juventus qui a tenté d'enrôler l'ancien attaquant de Montpellier. Finalement, Olivier Giroud a décidé de rester chez les Blues sous les ordres de Thomas Tuchel qui lui avait offert un temps de jeu satisfaitsant lors de la seconde partie de saison en 2019-2020. Avec le recul, Olivier Giroud peut se dire qu'il a pris la bonne décision. Déjà parce que la Juventus a vu sa domination sans partage en Italie se terminer lors de cette saison 2020-2021 et qu'elle n'a pas brillé en Ligue des champions, mais aussi et surtout car cela l'aurait privé du sacre avec Chelsea en C1.

Aujourd'hui, Olivier Giroud a retrouvé du temps de jeu à l'AC Milan et fait les beaux jours du club milanais en se montrant efficace en attaque. Avant le choc en Serie A entre son club actuel et la Juventus, Olivier Giroud a accordé un entretien à la Gazzetta dello Sport dans lequel il a avoué avoir pris "la bonne décision" en refusant la Juventus il y a un an et demi : "Une offre de la Juventus ? Oui, c'est arrivé à l'été 2020, avec Andrea Pirlo comme entraîneur, mais j'ai préféré rester à Chelsea où je voulais jouer mes chances. En voyant comment la saison s'est terminée (avec la victoire en Ligue des champions, ndlr), j'ai pris la bonne décision."

"Nous n'avons plus de joker"

Le Français se méfie de la Juventus de Massimiliano Allegri, même si elle fait moins peur qu'auparavant : "La Juventus n'a pas bien commencé, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts. J'avoue que je m'attendais à les voir dans la course au Scudetto car la Juve est toujours la Juventus. Au-delà du classement et du départ de Cristiano Ronaldo, leur meilleur joueur, dans les derniers jours du marché, ils ont une équipe composée d'éléments importants comme Dybala, leur meneur de jeu offensif, un élément clé et un champion. Peut-être ont-ils payé leurs nombreuses blessures, mais en termes de qualité et de profondeur d'effectif, ils sont parmi les meilleurs en Italie. C'est pourquoi je ne fais pas confiance à la Juventus : ils sont dans un bon moment et nous devrons les affronter de la bonne manière".

L'attaquant de l'AC Milan a réaffirmé les ambitions des Rossoneri en Serie A : "Dans les vestiaires, nous sommes unis et déterminés, mais nous nous sentons aussi un peu ... dos au mur car nous devons faire un grand match contre la Juve afin de ne pas perdre de terrain sur l'Inter. Nous ne sommes qu'au début de la seconde moitié de la saison et il reste encore de nombreuses journées sur le calendrier. Nous ne devons pas nous préoccuper du classement : notre objectif doit être de penser à un match à la fois et d'en gagner le plus possible. Après la défaite de lundi à domicile, nous n'avons plus de joker, mais je ne suis pas inquiet car je connais la valeur de notre groupe. Je suis convaincu que nous resterons proches de l'Inter et dans la course au Scudetto jusqu'à la fin".

Il a également évoqué l'impact de Zlatan Ibrahimovic sur l'ensemble du groupe : "Zlatan est le moteur de l'équipe. Il est exigeant, surtout avec les jeunes joueurs, mais aussi avec les autres. Il veut toujours bien faire car il est au top physiquement et il exige la même chose des autres. Il est important tant sur le terrain que dans le vestiaire. Tous ensemble, nous visons à atteindre le sommet".