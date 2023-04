AC Milan - Naples : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, l’heure du coup d’envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Les retrouvailles dix jours après

Dix jours après la large victoire de l'AC Milan sur la pelouse de Naples (4-0) en Série A, les deux écuries italiennes se retrouvent ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Cette fois, ce sont les Rossoneri qui accueilleront leurs adversaires pour ce premier cap vers le dernier carré de la compétition. Si les Napolitains semblaient favoris au moment du tirage en raison de leur grande forme en championnat, le dernier duel entre les deux équipes a redistribué les cartes et remis les Azzuri dans le coup.

Date, horaires et lieu de Milan - Naples

Date : Mercredi 13 avril

Ville : Milan

Stade : San Siro

Heure du coup d'envoi : 21 heures

Compétition : Quart de finale aller de la Ligue des Champions

Arbitre de la rencontre : István Kovács

Sur quelle chaîne voir le match Milan - Naples

La rencontre entre l'AC Milan et Naples sera diffusée sur BeIN Sport.

Le streaming pour voir le match Milan - Naples

Le match AC Milan - Naples sera disponible sur BeIN Connect.

Les compositions probables de Milan - Naples

Le principal absent pour cette rencontre au sommet devrait être Victor Osimhen. Touché à la cuisse, le meilleur buteur napolitain cette saison (25 en 29 matches) devrait être forfait et attendu pour le retour à Naples mardi prochain. Il devrait donc être remplacé par Giacomo Raspadori à la pointe de l'attaque de Naples aux côtés d'Hirving Lozano et Khvicha Kvaratskhelia. Le reste de la composition ne devrait souffrir d'aucune absence puisque les habituels cadres devraient tous être présent dans le onze de départ.

Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka et Piotr Zielinski devraient composer le milieu, Kim Min-Jae et Amir Rrahmani seront alignés en défense centrale avec Mario Rui et le capitaine Giovanni Di Lorenzo sur les côtés.

Côté milanais, Zlatan Ibrahimovic et Pierre Kalulu sont tous les deux blessés. Olivier Giroud devrait être titularisé en pointe aux côtés de Rafael Leao et Brahim Diaz. Au milieu, Ismaël Bennacer devrait être entouré de Sandro Tonali et Rade Krunic. Les deux internationaux français Mike Maignan et Théo Hernandez devraient eux aussi débuter la rencontre.

La composition probable de l'AC Milan : Maignan - Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez - Tonali, Krunic, Bennacer - Diaz, Leao - Giroud.

La composition probable de Naples : Meret - Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Rrahmani, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.