AC Milan, mauvaise nouvelle pour la Ligue des Champions

Déjà un peu à la traîne en Serie A, c'est une mauvaise nouvelle de plus pour la Ligue des Champions qui vient de s'ajouter pour l'AC Milan.

Longtemps placé sur le podium de la Serie A, l'AC Milan a connu une période plus compliquée qui l'a vu enchaîner les mauvais résultats et perdre progressivement son bon classement. En conséquence, les Rossoneri sont aujourd'hui 5ème, place qualificative pour l'Europa League, mais ne disposent que de 3 points d'avance sur la 7ème place de l'AS Roma qui ne mène, elle, à aucune Coupe d'Europe. En l'état, les champions d'Italie en titre ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais ce week-end, c'est une autre mauvaise nouvelle qui se profile pour la Coupe aux grandes oreilles.

Des doutes pour la Ligue des Champions

Ce samedi, l'AC Milan a confirmé qu'il retrouve tout doucement des couleurs. Une victoire 2-0 contre la Lazio, 2ème au coup d'envoi, qui permet aux Rossoneri de garder le rythme de ses concurrents de l'Inter et de la Juventus et de profiter des faux pas de l'Atalanta et de l'AS Roma, désormais relégué à 3 points. Mais cette bonne prestation est à nuancer car les Milanais ont perdu gros : la blessure de Rafael Leão, de loin le meilleur joueur de l'effectif et l'arme offensive ultime des hommes de Stefano Pioli.

Sorti dès la 11ème minute de jeu, l'ailier portugais a directement été conduit à l'hôpital où il a passé une série de tests et d'examens pour évaluer la gravité de sa blessure. Ce dimanche, le verdict est tombé : Rafael Leão souffre d'un étirement de l'adducteur, une gêne musculaire dont la revalidation est très aléatoire. En cause, le Portugais devrait louper la demi-finale aller de Ligue des Champions contre l'Inter. Les prochains jours seront décisifs pour estimer combien de matchs l'AC Milan devra se passer de son joyau.