AC Milan - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Parmi les chocs que nous offre la 1e journée de la C1 il y a le choc entre deux des clubs les plus titrés du continent, Milan AC et Liverpool.

Un grand classique européen est au programme de la 1e levée de la C1. A San Siro, l’AC Milan croise le fer avec Liverpool. 13 Coupes des Champions seront réunies sur le terrain. C’est simple, il n’y a que le Real Madrid qui a été plus souvent sacré champion d’Europe que ces deux géants-là.

Milan - Liverpool, un grand classique européen !

Mais au-delà de ces considérations historiques et du fait qu’il s’agit d’un remake de la mythique finale de 2005, ça sera surtout un duel entre deux équipes en quête de certitudes et de résultat référence en ce début de saison. Les Rossonerri et les Reds ont tous les deux changé d’entraineur durant l’été et ils peinent pour l’instant à atteindre leur vitesse de croisière.

Sous la coupe de Paulo Fonseca, Milan est resté trois matches sans victoire en Serie A. Les Lombards ont eu la bonne idée de stopper cette mauvaise spirale durant le week-end en laminant Vénise (4-0) à domicile. Un succès qui leur a fait du bien et qui leur permet d’aborder les joutes continentales dans de bonnes conditions. Néanmoins, l’équilibre reste fragile et l’environnement extérieur du moment, avec une pluie de critiques sur le staff et la direction, ne favorise pas vraiment la sérénité.

Les Reds aiment San Siro

La chance des Milanais c’est de se mesurer à un Liverpool qui est aussi en rodage. L’équipe d’Arne Slot vient de concéder un fâcheux revers à domicile contre Nottingham Forest. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis les années 60. Certes, le faux-pas a été précédé par trois succès d’affilée, mais il reste préoccupant. L’après Klopp pourrait se révéler être compliqué. Nul doute qu’un bon résultat à Milan aiderait Salah et ses coéquipiers à chasser ses ondes négatives.

Pour les Merseysiders, San Siro est une terre plutôt accueillante. Lors de leurs trois derniers déplacements dans ce stade, ils en sont sortis vainqueurs. Deux fois contre l’Inter et une fois contre l’AC Milan. Une série qu’ils auront à cœur de prolonger mardi soir. Evidemment, leurs opposants du jour ne l’entendent assurément pas de cette oreille.

Horaire et lieu du match

Mardi 17 Septembre 2024

1e journée de Ligue des Champions

A San Siro (Milan)

A 21 heure française

AC Milan – Liverpool

Les compos probables de Milan - Liverpool

Milan : Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Abraham, Leao.

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez.

Sur quelle chaine suivre le match Milan - Liverpool

La rencontre entre Milan et Liverpool sera à suivre ce mardi à partir de 21h sur la chaine Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.