AC Milan, Leonardo balaye les rumeurs concernant Gonzalo Higuain et Gennaro Gattuso

Le directeur sportif de l'AC Milan a mis les choses au clair concernant un possible départ de l'attaquant argentin et une éviction de l'Italien.

Leonardo sait comment gérer un club d'une main de maître. Dans sa carrière de dirigeant, le Brésilien a connu toutes les situations que ce soit bonnes ou mauvaises. L'ancien milieu de terrain sait quand il faut taper du poing sur la table mais aussi lorsqu'il faut prendre la défense de ses troupes, et c'est bien évidemment, actuellement, d'une grande aide à l'AC Milan.

La presse italienne annonçait ce matin que Leonardo pourrait bel et bien être le successeur de Gennaro Gattuso, annoncé proche de la sortie, sur le banc de l'AC Milan. Après le match nul contre Frosinone, l'entraîneur italien devra absolument mener son équipe à la victoire contre la Spal ce week-end pour aborder la trêve hivernale avec un peu d'air.

L'article continue ci-dessous

Pas d'offre de Chelsea pour Higuain

Néanmoins, Leonardo a assuré à la fin de l'entraînement de l'AC Milan, à Milanello, après la conférence de presse de Gennaro Gattuso, que ce dernier n'est pas en danger, des propos relayés par Sky Italia : "Nous n’avons jamais pensé à changer Gattuso, nous n’avons pas l’intention de le changer, mais nous nous attendons à ce que l’équipe puisse avoir un choc positif contre SPAL. Aucun autre entraîneur n'a été contacté depuis Milan". À ne pas rater Brésil - PSG : Neymar affiche ses ambitions pour 2019

Records à battre, règles et dates, tout savoir sur le mercato d'hiver en France et en Europe

FC Barcelone, Lionel Messi répond à Cristiano Ronaldo

Metz : Frédéric Antonetti se met en retrait de sa fonction d'entraîneur pour soutenir son épouse

Autre sujet d'actualité brulant du côté de l'AC Milan, l'avenir de Gonzalo Higuain. Arrivé l'été dernier en provenance de la Juventus, l'attaquant argentin est annoncé sur le départ, notamment vers Chelsea qui aimerait réaliser un échange avec Alvaro Morata, en difficulté chez les Blues et qui ne semble pas être dans les petits papiers de Maurizio Sarri.

Leonardo a assuré que Gonzalo Higuain n'est pas sur le départ et a nié un éventuel contact avec Chelsea : "Ma relation avec Higuain est très directe, il a un rôle très important pour nous et il le sait. Nous n'avons jamais douté de Gonzalo Higuain. Il n'y a eu aucune demande de Chelsea, et il n'a pas demandé à partir".