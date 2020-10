AC Milan, Kaka couvre Zlatan d'éloges

Pour la légende Milanais Kaka, Zlatan Ibrahimovic améliore toute l'équipe lombarde.

Légende de l' et Ballon d'Or 2007 sous les couleurs du club lombard, Kaka est un observateur privilégié de l'actualité des Rossoneri.

Sondé à fournir son opinion sur l'apport de Zlatan Ibrahimovic au sein de la formation italienne depuis son arrivée, le Brésilien n'a pas tari d'éloges sur le Suédois.

"Cela permet à tout le monde de monter de niveau. Cela aide beaucoup les plus jeunes, fait grandir le groupe, apprend aux autres à rester à des niveaux élevés et enlève la pression. Le championnat sera long et dur, je parie qu'il fera la différence jusqu'au bout", a louangé le Brésilien dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

Pour rappel, l'AC Milan est est co-leader de la avec l' après trois journées (3 victoires). EtZlatan n'y est certainement pas étranger.