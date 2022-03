AC Milan-Inter : les stats à connaître avant le derby milanais !

Voici les stats à connaître avant le choc entre l'AC Milan et l'Inter, ce mardi :



● L'AC Milan s'est qualifié ou a remporté le trophée lors de cinq de ses huit confrontations en Coppa Italia avec l'Inter en phase à élimination directe - cependant, l'Inter a remporté cinq de ses huit derniers matches contre les Rossoneri toutes compétitions confondues, dont le dernier (26 janvier 2021), 2-1 via un but sur coup franc de Christian Eriksen à la 97e minute.

● L'Inter a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses neuf dernières confrontations avec l'AC Milan, toutes compétitions confondues (la dernière série plus longue remonte à novembre 1997, 12 d'affilée), remportant six de ces rencontres .

● L'AC Milan est invaincu lors de sept de ses huit derniers matchs contre l'Inter à travers la Coppa Italia, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Italie : en effet, le pourcentage de défaites de l'AC Milan contre les Nerazzurri est de 38% en Serie A mais tombe à 27% lors des matchs de coupe.

● L'AC Milan a fait match nul lors de 11 de ses 17 demi-finales aller de Coppa Italia - il n'a remporté que deux de ces matchs : 2-1 contre l'Inter le 23 juin 1985 et 1-0 contre Alessandria le 26 janvier 2016, grâce à un but de Mario Balotelli.

L'Inter n'aime pas le dernier carré

● L'Inter a été éliminé lors de chacune de ses quatre dernières demi-finales de Coppa Italia, après s'être qualifié lors de chacune des six précédentes : l'Inter est le club qui a perdu le plus de matches à ce stade de la compétition (19).

● L'AC Milan a gardé une feuille propre lors de 11 de ses 17 derniers matchs de Coppa Italia, aucune équipe n'en ayant enregistré davantage depuis la campagne 2017/18 (11 également pour la Juventus).

● Les huit derniers buts de l'Inter en Coppa Italia ont été marqués par sept joueurs différents ; Alexis Sánchez est le seul joueur à avoir inscrit deux buts durant cette période.

Giroud en feu à San Siro !

● Rafael Leão et Olivier Giroud sont les deux joueurs de Serie A ayant marqué le plus de buts dans un même stade, toutes compétitions confondues, en 2022 : six buts chacun au Meazza.

● Alexis Sánchez est le seul joueur de Serie A à avoir marqué dans quatre compétitions différentes cette saison : il a trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières participations en Coppa Italia, tandis qu'aucun joueur de l'Inter n'a marqué trois fois de suite au cours des huit dernières campagnes.

● Ivan Perisic a été impliqué dans sept buts contre l'AC Milan pour l'Inter (deux buts, cinq passes décisives), contre aucune autre équipe il n'en a réussi davantage toutes compétitions confondues (également sept contre le Chievo et la Fiorentina).