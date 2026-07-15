« Absolument »… Réponse catégorique de la FIFA à la question de Deschamps concernant l'arbitrage

L'Italien Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, a répondu aux propos tenus par Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, après la défaite 2-0 face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mardi soir.

Il a défendu l’arbitre salvadorien Ivan Barton, qui a dirigé la rencontre, affirmant que la sélection des arbitres pour les phases décisives du tournoi répond aux critères les plus stricts et que les arbitres de la Coupe du monde sont d’un niveau mondial.

Interrogé par la chaîne française RMC après que Didier Deschamps a laissé planer le doute sur la capacité de l’arbitre à gérer une demi-finale, Collina a répondu avec fermeté : « La réponse de la FIFA est claire : oui, sans aucun doute. Nos arbitres sont de classe mondiale. »

Deschamps avait ouvert la polémique après la rencontre France-Espagne en mettant indirectement en doute la capacité de l’arbitre Ivan Barton. Interrogé par la chaîne « M6 », il avait lancé : « Je pose simplement la question : l’arbitre a-t-il le niveau pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? Je ne répondrai pas, mais il y a eu plusieurs cas. »

Interrogé par beIN Sports, le sélectionneur a ajouté : « Si je m’exprime, on dira que je cherche des excuses parce que nous avons perdu. Mais je vous pose la question : l’arbitre a-t-il le niveau requis pour diriger une demi-finale ? Il y a eu un penalty, mais ce n’est pas le seul cas, cela s’inscrit dans une série de décisions. »

Il a conclu : « Je n’ai rien contre l’arbitre de ce soir, mais la question mérite d’être posée. »

La Fédération internationale de football (FIFA) avait confié l’arbitrage du match France-Espagne à l’arbitre salvadorien Iván Barton, âgé de 35 ans, qui possède une grande expérience malgré son jeune âge. Il s’agissait en effet de sa deuxième participation à une phase finale de Coupe du monde après son intervention lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.