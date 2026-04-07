Absence de Saka et retour de Rice… Arteta dévoile la composition d'Arsenal face au Sporting

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé la composition de son équipe qui s'apprête à affronter le Sporting Lisbonne au stade José Alvalade, ce mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Arsenal réalise une saison remarquable en Ligue des champions, terminant en tête de son groupe avec un sans-faute, et s'imposant face à Bayer Leverkusen en huitièmes de finale sur un score cumulé de 3-1.

Quant au Sporting Lisbonne, il a terminé la phase de groupes à la septième place, s'assurant ainsi une qualification directe pour les huitièmes de finale, et a réussi à éliminer le club norvégien de Bodø/Glimt sur un score cumulé de 5-3 après une remontée historique lors du match retour.

Arsenal devra se passer aujourd'hui de Bukayo Saka et Yurin Timber, blessés, tandis que le club londonien a récupéré son milieu de terrain Declan Rice, qui avait été blessé lors de la dernière trêve internationale.

Voici la composition d'Arsenal :

Raya - Saliba - White - Gabriel - Odegaard - Gioceri - Trossard - Madueke - Calafiori - Zubimendi - Rice.

De son côté, Roy Borges, l'entraîneur du Sporting Lisbonne, a annoncé la composition de son équipe, qui est la suivante :

Rui Silva, Morita, Pedro Gonçalves, Katamo, Francisco Trincão, Araujo, Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande, João Simões, Suárez.

Il convient de noter que le vainqueur de cette rencontre affrontera en demi-finale le vainqueur du duel espagnol très attendu entre Barcelone et l'Atlético de Madrid.



