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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Absence de Saka et retour de Rice… Arteta dévoile la composition d'Arsenal face au Sporting

Sporting CP vs Arsenal
Sporting CP
Arsenal
Ligue des Champions
D. Rice
Portugal
Angleterre

La composition officielle du match Arsenal - Sporting Lisbonne en Ligue des champions

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé la composition de son équipe qui s'apprête à affronter le Sporting Lisbonne au stade José Alvalade, ce mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Arsenal réalise une saison remarquable en Ligue des champions, terminant en tête de son groupe avec un sans-faute, et s'imposant face à Bayer Leverkusen en huitièmes de finale sur un score cumulé de 3-1.

Quant au Sporting Lisbonne, il a terminé la phase de groupes à la septième place, s'assurant ainsi une qualification directe pour les huitièmes de finale, et a réussi à éliminer le club norvégien de Bodø/Glimt sur un score cumulé de 5-3 après une remontée historique lors du match retour.

Arsenal devra se passer aujourd'hui de Bukayo Saka et Yurin Timber, blessés, tandis que le club londonien a récupéré son milieu de terrain Declan Rice, qui avait été blessé lors de la dernière trêve internationale.

Voici la composition d'Arsenal :

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Liga Portugal
Estrela da Amadora crest
Estrela da Amadora
EST
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP

Raya - Saliba - White - Gabriel - Odegaard - Gioceri - Trossard - Madueke - Calafiori - Zubimendi - Rice.

De son côté, Roy Borges, l'entraîneur du Sporting Lisbonne, a annoncé la composition de son équipe, qui est la suivante :

Rui Silva, Morita, Pedro Gonçalves, Katamo, Francisco Trincão, Araujo, Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande, João Simões, Suárez.

Il convient de noter que le vainqueur de cette rencontre affrontera en demi-finale le vainqueur du duel espagnol très attendu entre Barcelone et l'Atlético de Madrid.


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