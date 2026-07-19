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Abou Treika lance un pavé dans la mare : Messi mérite deux Ballons d’Or, pas un seul !

L. Messi
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É.-U.

Déclaration surprenante de la légende de l’équipe d’Égypte au sujet du « magicien » argentin

Mohamed Abou Trika, légende de l’équipe nationale égyptienne et du club Al-Ahly, a tenu des propos retentissants au sujet du « magicien » argentin par excellence, Lionel Messi, avant la rencontre contre l’Espagne, ce dimanche soir, en finale de la Coupe du monde 2026.

Messi a brillé durant ce Mondial, inscrivant 8 buts et délivrant 4 passes décisives, dont deux face à l’Angleterre en demi-finale.

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Dans une interview accordée à la chaîne qatarie « beIN Sports », l’ancien meneur de jeu a affirmé : « Je pense que l’Espagne va surtout affronter Messi, car c’est avant tout grâce à lui que l’Argentine a atteint la finale de la Coupe du monde 2026. »

Il a ajouté : « L’Argentine paraît ordinaire sans Messi, c’est lui qui fait la différence à chaque fois. Son niveau ne correspond pas du tout à son âge. Comment peut-il apporter une telle contribution à 39 ans ? »

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Il a poursuivi : « Messi donne l’impression d’avoir à peine plus de vingt ans, et ce qu’il a accompli n’est pas seulement dû à son talent, mais aussi à son engagement et à un travail considérable mené pendant vingt ans. »

Il a conclu : « Messi mérite de remporter le Ballon d’Or deux fois de suite, pour le plaisir et le spectacle qu’il offre ; pour moi, c’est le meilleur de l’histoire. »

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