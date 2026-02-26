Traduit par

À VOIR : The Late Run with Ochocinco fait ses débuts avec Bert Kreischer, qui vante les mérites de Lionel Messi et fait ses pronostics pour la Coupe du monde

Chad Ochocinco Johnson et Rahimovic s'assoient avec la légende de la comédie Bert Kreischer pour une conversation qui touche à tout : la culture du football en Floride, la Messi mania à Miami, les discussions sur la « dernière danse » de la Coupe du monde 2026 et le Mount Rushmore de la comédie. Bert raconte l'histoire de la création de The Machine, explique ce qui fait un grand comédien et finit par s'engager à devenir un véritable fan de football.