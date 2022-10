A un mois du Mondial, Adrien Rabiot se pose des questions sur son avenir

En fin de contrat à la Juventus à l'été 2023, Adrien Rabiot n'arrive plus à se projeter. Après 3 ans en Italie, le milieu de terrain pourrait être ten

Même s’il est performant avec la Juventus en ce moment, l’international tricolore Adrien Rabiot n’écarte aucune option pour le futur. Rester chez les Bianconeri ou tenter un nouveau challenge, l’ex-Parisien est en train de soigneusement soupeser les possibilités qu’il a.

Rabiot à la croisée des chemins

En fin de contrat en juin 2023, soit moins d'un mois, le joueur à la queue de cheval pourrait de nouveau quitter son équipe libre, bien qu'il se refuse à y penser pour l'heure : «Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses auxquelles je dois penser ces temps-ci, et je veux aider l'équipe qui traverse une mauvaise passe. Je ne réfléchis même pas à la Coupe du Monde parce qu'il y a beaucoup de matchs à venir avec la Juventus. Nous devons bien faire et je pense que les autres ont cette mentalité. C'est une saison difficile, concentrons-nous sur le club et nous verrons ensuite.»

Pour rappel, l'été passé, Adrien Rabiot avait été en discussions avancées avec Manchester United. Les deux parties n’ont pas pu s’entendre à cause de ses exigences salariales élevées. C’est alors qu’United a jeté son dévolu sur Casemiro. Rabiot a également eu des contacts avec l'Olympique de Marseille. Si les Red Devils semblent toujours intéressés par son profil, Chelsea, où il plaîtbeaucoup en interne, lui fait également les yeux doux. L’Angleterre émerge donc comme une possible destination pour celui qui a fréquenté le centre de formation de Manchester City lorsqu'il était adolescent.

Bis repetita pour Rabiot

Rabiot n’a que 27 ans mais pourrait en avoir 10 de plus, tant il semble s'inscrire dans le paysage audiovisuel français depuis toujours. Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a fait ses premiers pas en Ligue 1 dès la saison 2012-2013, à 17 ans, d'abord avec son club puis en prêt à Toulouse, lui qui se refuse à perdre la moindre minute.

Depuis, l'enfant prodigue de Créteil a connu bien des hauts, et bien des bas. Sa mère, son repère et principal bras droit dans un monde du football vorace, l'aura d'ailleurs fait quitter libre le PSG, où il avait fini par être décrié, départ effectué non sans heurts. À Paris, il aura gagné 15 titres, et à la Juventus, qu'il rejoindra ensuite, au moins trois. Cette histoire, qui l'aura également conduit à retrouver l'équipe de France après y avoir été sanctionné, pourrait ainsi se répéter à l'été prochain.