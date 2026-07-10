A-t-il eu des regrets après le refus de la France ? Bouadi répond à cette question délicate

Ayub Bouadi, l’une des stars de la sélection marocaine, affirme ne rien regretter de son choix d’évoluer pour les Lions de l’Atlas plutôt que pour la France, malgré l’élimination de son équipe de la Coupe du monde après une défaite 0-2 face aux Bleus.

Figure majeure de la compétition, Bouadi avait officialisé son choix en mai dernier, malgré un passé en sélection française chez les jeunes, où il a même porté le brassard de capitaine avec les Espoirs en mars.

Malgré l’élimination face aux Bleus, le Lion de l’Atlas assume pleinement son choix.

ESPN a relayé ses propos : « Je ne regrette absolument pas d’avoir choisi le Maroc. J’ai toujours dit que cette décision venait du cœur, et je suis très fier de représenter le Maroc, quoi qu’il arrive. »

Il a ajouté : « L’essentiel aujourd’hui, c’est que nous – joueurs, staff et entourage de la sélection – sachions que, quoi qu’il arrive, nous donnerons toujours tout pour ce maillot. »

Il a conclu : « Nous sommes fiers, même si nous voulions offrir au peuple marocain la meilleure des satisfactions. Pour les prochaines compétitions, nous savons ce qu’il reste à peaufiner afin d’aller le plus loin possible. »

Il a souligné : « Avant le match, nous savions que nous allions affronter l’équipe de France, qui est une équipe très forte. Nous savions que ce serait un match difficile qui nous demanderait un effort colossal. »

Il a ajouté : « Je pense que nous avons donné tout ce que nous avions et que nous nous sommes investis à 100 %, mais c’est ça le football : on ne peut pas toujours gagner. »

Il conclut : « Cette rencontre va nous faire grandir. Elle nous indiquera ce qu’il faut conserver pour les prochaines compétitions et les points à corriger. »