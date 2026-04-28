À quelques jours du classique PSV - Ajax, Peter Bosz reçoit une excellente nouvelle

Ruben van Bommel a franchi une étape importante dans son processus de rééducation, rapporte ESPN ce mardi matin. L'attaquant a en effet fait son retour sur la pelouse d'entraînement du PSV, qui a organisé mardi une séance ouverte au public au Philips Stadion.

Tout avait basculé pour le jeune ailier gauche le 21 septembre, lorsqu’il s’était déchiré les ligaments croisés lors du choc contre l’Ajax (2-2). Deux cent dix-neuf jours plus tard, Van Bommel retrouve enfin les terrains d’entraînement.

« Van Bommel a rejoint le groupe mardi, mais a suivi un programme individuel », précise ESPN. « Il a participé aux exercices de passes et de tirs. »

Selon la chaîne, un retour sur les terrains cette saison est toutefois exclu : « Il ne fera pas son retour cette saison, il se concentre sur la saison prochaine. »

Une lueur positive pour Peter Bosz, qui a passé le week-end avec son groupe à Ibiza. À quatre jours du déplacement chez l’Ajax, l’entraîneur voit pourtant ses options s’amenuiser.

L’entraîneur ne pourra pas aligner Ivan Perišić, suspendu, ni probablement Ismaïl Saibari, touché et absent de la séance du mardi.

Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Alassane Pléa et Wessel Kuhn, toujours en phase de rééducation après de longues blessures, manqueront également à l’appel.