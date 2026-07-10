À quelques heures seulement d’Old Trafford, le transfert de Manchester United échoue

Le transfert du milieu de terrain brésilien Ederson vers Manchester United a soudainement capoté. Le club anglais a officiellement notifié à son homologue italien, l’Atalanta, l’annulation de l’accord préliminaire conclu il y a plus d’un mois pour un montant de 35 millions de livres sterling.

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, le club anglais a modifié ses plans de manière inattendue, malgré les nombreuses informations indiquant que le milieu de terrain brésilien devait passer la visite médicale après l’élimination du Brésil de la Coupe du monde.

Romano a écrit : « Le transfert d’Ederson à Manchester United est annulé ; l’affaire est considérée comme avortée après que Manchester United en a informé l’Atalanta », ajoutant : «L’Atalanta considère qu’Ederson est prêt à 100 % et se félicite du retour du milieu de terrain dans ses rangs, après que Manchester United a revu ses plans.»

Cet échec retarde les plans de renforcement du milieu de terrain mancunien et alimente les spéculations sur les raisons réelles de ce revirement.