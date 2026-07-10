Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Manchester United 2026 new kitGetty
Abdelmawgood Samir

Traduit par

À quelques heures seulement d’Old Trafford, le transfert de Manchester United échoue

Mercato
Manchester United
Atalanta Bergame
Premier League
Serie A
Ederson
Angleterre
Italie
Brésil

Sans raison apparente

Le transfert du milieu de terrain brésilien Ederson vers Manchester United a soudainement capoté. Le club anglais a officiellement notifié à son homologue italien, l’Atalanta, l’annulation de l’accord préliminaire conclu il y a plus d’un mois pour un montant de 35 millions de livres sterling.

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, le club anglais a modifié ses plans de manière inattendue, malgré les nombreuses informations indiquant que le milieu de terrain brésilien devait passer la visite médicale après l’élimination du Brésil de la Coupe du monde.

Romano a écrit : « Le transfert d’Ederson à Manchester United est annulé ; l’affaire est considérée comme avortée après que Manchester United en a informé l’Atalanta », ajoutant : «L’Atalanta considère qu’Ederson est prêt à 100 % et se félicite du retour du milieu de terrain dans ses rangs, après que Manchester United a revu ses plans.»

Cet échec retarde les plans de renforcement du milieu de terrain mancunien et alimente les spéculations sur les raisons réelles de ce revirement.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google