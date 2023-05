A quelle heure et sur quelle chaîne regarder les Trophées UNFP 2023 ?

Horaire, télévision, streaming, nommés : toutes les infos sur la 31e cérémonie des Trophées UNFP du football de ce dimanche 28 mai 2023.

La saison de Ligue 1 touche à sa fin et c'est l'heure de décerner les bons points. Depuis 1987, l'UNFP décerne chaque année ses trophées qui récompensent les meilleurs acteurs de la saison en Ligue 1, en Ligue 2 mais aussi en football féminin.

Où et quand regarder la cérémonie 2023 des Trophées de l'UNFP ?

La cérémonie 2023 des Trophées de l'UNFP sera co-diffusée en direct par Prime Video (chaîne payante) et par La Chaîne L'Equipe (chaîne gratuite) le dimanche 28 mai 2023 à 21h05 heure française.

La soirée sera présentée par Thibault Le Rol et Marina Lorenzo en direct du Pavillon Gabriel. Le tapis rouge avec l'arrivée des nommés sera à suivre à partir de 18h40 sur La Chaîne L'Equipe et sera animé par Messaoud Benterki.

Comment suivre la cérémonie 2023 des Trophées UNFP en streaming ?

En France, il sera possible de suivre en streaming les Trophées UNFP 2023 via la plateforme Prime Video et via la plateforme L'Equipe Live.

La plateforme MyCanal, qui diffuse La Chaîne L'Equipe permettra également de suivre la cérémonie.

Quels sont les prix décernés lors de les Trophées UNFP 2023 ?

De nombreux prix seront attribués lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2023 :

Meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats Meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats Meilleur espoir de Ligue 1 Uber Eats Meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats Meilleur joueur français à l'étranger Meilleur joueur de Ligue 2 BKT Meilleur gardien de Ligue 2 BKT Meilleur entraîneur de Ligue 2 BKT Meilleure joueuse de Division 1 Arkema Meilleur espoir de Division 1 Arkema Meilleur gardienne de Division 1 Arkema Trophée du joueur citoyen

Au cours de la soirée, les équipes types de Ligue 1 Uber Eats, de Ligue 2 BKT et de D1 Arkema seront dévoilées ainsi que le plus beau but de la saison de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT.

Quels sont les nommés pour les Trophées UNFP 2023 ?

• Meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats : Kylian Mbappé (PSG), Seko Fofana (RC Lens), Jonathan David (LOSC), Lionel Messi (PSG) et Loïs Openda (RC Lens).

• Meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats : Gianluigi Donnarumma (PSG), Lucas Chevalier (LOSC), Pau Lopez (OM), Brice Samba (RC Lens) et Anthony Lopes (OL).

• Meilleur espoir de Ligue 1 Uber Eats : Bradley Barcola (OL), Ryan Cherki (OL), Elie Wahi (MHSC), Nuno Mendes (PSG) et Eliesse Ben Seghir (AS Monaco).

• Meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats : Igor Tudor (OM), Philippe Montanier (TFC), Franck Haise (RC Lens), Paulo Fonseca (LOSC) et Pascal Gastien (Clermont).

• Meilleur joueur français à l'étranger : Mike Maignan (AC Milan), Théo Hernandez (AC Milan), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort).

• Meilleur joueur de Ligue 2 BKT : Niels Nkounkou (ASSE), Josh Maja (Girondins de Bordeaux), Victor Lekhal (Le Havre), Jean-Philippe Krasso (ASSE) et Georges Mikautadze (FC Metz).

• Meilleur gardien de Ligue 2 BKT : Alexandre Oukidja (FC Metz), Gaëtan Poussin (Girondins de Bordeaux), Arthur Desmas (Le Havre), Gautier Larsonneur (ASSE) et Brice Maubleu (Grenoble).

• Meilleur entraîneur de Ligue 2 BKT : Régis Brouard (Bastia), Olivier Echouafni (Quevilly-Rouen), David Guion (Girondins de Bordeaux), Luka Elsner (Le Havre) et Laurent Guyot (FC Annecy).

• Meilleure joueuse de Division 1 Arkema : Delphine Cascarino (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Grace Geyoro (PSG), Melchie Dumornay (Reims) et Rosemonde Kouassi (FC Fleury).

• Meilleure espoir de Division 1 Arkema : Vicki Becho (OL), Melchie Dumornay (Reims), Laurina Fazer (PSG), Aïrine Fontaine (FC Fleury) et Alice Sombath (OL).

• Meilleure gardienne de Division 1 Arkema : Christiane Endler (OL), Manon Heil (FC Fleury), Chiamaka Nnadozie (Paris FC), Laëtitia Philippe (Le Havre) et Constance Picaud (PSG).