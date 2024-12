À quel point Cristiano Ronaldo était proche du PSG ? Evra dit tout

C. Ronaldo

Et si Cristiano Ronaldo avait porté le maillot du PSG ? Patrice Evra révèle un épisode méconnu de 2018 qui aurait pu tout changer.

En 2018, juste avant son transfert à la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait pu poser ses valises à Paris. Une révélation surprenante, faite par Patrice Evra sur RMC Sport, qui soulève de nombreuses questions sur ce qui aurait pu être une révolution pour le PSG. À l’époque, Ronaldo était toujours au sommet de sa gloire. Vainqueur de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive avec le Real Madrid, le quintuple Ballon d’Or représentait une véritable icône mondiale, un « full-package », comme l’a souligné Evra.

Selon l’ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United, le Portugais avait plusieurs options sur la table. Outre la Juventus, Chelsea, Arsenal et le PSG figuraient parmi les prétendants. Toutefois, Ronaldo aurait rapidement écarté Arsenal et manifesté son intérêt pour le projet parisien. « On peut critiquer Cristiano, mais lui, il se serait adapté. Il aurait fait des interviews en français. À Paris, il aurait été à 100 %, comme il l’est aujourd’hui en Arabie Saoudite, où il se comporte comme un vrai Saoudien. »

Une opportunité manquée pour Paris

Ronaldo au PSG, c’était la promesse d’un trio de rêve avec Neymar et Mbappé. Paris aurait pu se positionner encore davantage comme un géant du football mondial. Pourtant, le club n’a pas jugé bon d’investir sur la star portugaise, préférant attendre Lionel Messi en 2021. Une décision qui alimente aujourd’hui les regrets de certains observateurs.

Evra en a également profité pour glisser une critique implicite à Karim Benzema, soulignant que ce dernier, à l’inverse de Ronaldo, ne fait pas les mêmes efforts d’adaptation en Arabie Saoudite. Ce commentaire laisse entendre qu’au-delà des statistiques et des performances, Ronaldo apporte une aura et une capacité à se fondre dans n’importe quel environnement, renforçant son image d’athlète et d’icône globale.

Ronaldo, parcours mouvementé depuis 2018

Finalement, Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus, où il a continué à briller, même si son passage à Turin n’a pas répondu à toutes les attentes collectives. Après une période délicate à Manchester United, il a choisi de s’engager avec Al-Nassr en Arabie Saoudite, confirmant son statut de pionnier et d’ambassadeur mondial du football.

Mais on ne peut s’empêcher d’imaginer ce qu’aurait été le PSG avec Ronaldo en 2018. Une opportunité manquée pour le club de la capitale et une histoire alternative qui continuera de faire rêver les supporters.