À l'intérieur du musée FIFA du football féminin

Nous avons fait une visite du musée FIFA du football féminin, qui se situe aux Halles. Une expérience magnifique.

Dans le musée de la FIFA, présenté par Hyundai, figure une déclaration de la pionnière du football féminin, Nettie Honeyball : "Nous ne jouons que sous les règles de la Fédération… et nous ne jouons que pour la beauté du sport". Honeyball a prononcé ces mots en 1895.

Le musée, situé aux Halles, en plein cœur de Paris, rappelle à quand remontent la genèse du football féminin et les nombreux obstacles rencontrés par les femmes à travers les années. Il retrace également l’ère moderne du sport féminin, qui a véritablement débuté avec la première féminine en en 1991.

Depuis le premier tournoi remporté par les États-Unis, il y a eu sept Coupes du Monde jouées, dont celle de cette année qui se déroule dans neuf villes de . Et l'endroit stratégique de la Coupe du monde 2019 est le village FIFA Fan Experience situé dans Les Halles et qui comprend le musée du football mondial FIFA, présenté par Hyundai.

Le musée est divisé en trois parties différentes : l’histoire du football féminin avant 1991, celle des Coupes du Monde Féminines de la FIFA de 1991 à 2015 et la compétition actuelle. L’exposition contient des dizaines d’artefacts historiques du football féminin, des chaussures portées au début du XXe siècle aux gants de gardien de but que Hope Solo a portés lors de la Coupe du monde 2015.

L'article continue ci-dessous

En outre, tous les maillots des 24 équipes participant à la compétition de cette année sont exposés, ainsi que le trophée de la Coupe du Monde que toutes ces nations rêvent de remporter à le 7 juillet.

Une œuvre d'art originale de la célèbre artiste Rachel Gadsden, qui s'est inspirée de l'ancienne attaquante légendaire américaine Mia Hamm, a été rattachée à l'ensemble de l'exposition. Hamm est née avec un pied-bot et on lui a dit qu'elle ne pourrait pas faire du sport quand elle était enfant. Mais elle a lutté contre l'adversité pour devenir une médaillée d'or olympique, une lauréate de la Coupe du monde et l'une des plus grandes attaquantes de l'histoire.

Le travail de Gadsden est un rappel important de l’importance de surmonter les obstacles, ce qui, comme le fait remarquer ce musée, est un élément essentiel pour la pérennité du football féminin.