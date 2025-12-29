À la recherche de l'héritier de Gerd Müller et Miroslav Klose : l'Allemagne en quête de son avant-centre perdu

Dans cet épisode, nous nous tournons vers l'Allemagne, une nation jadis célèbre pour produire les buteurs les plus redoutables de la planète. De Gerd Müller à Miroslav Klose, le maillot numéro 9 était un symbole de puissance, de précision et de fierté. Mais depuis 2014, ce numéro est devenu un point d'interrogation, le reflet d'une équipe qui cherche encore son prochain grand finisseur et, peut-être, sa propre identité.

Avec le recul, il est clair que le plus grand succès de la sélection allemande au cours de ce millénaire a aussi marqué le début d'une crise fondamentale. C'est du moins le constat qui s'impose aujourd'hui.

Lorsque Miroslav Klose a inscrit son 16e but en Coupe du Monde lors de la mémorable victoire 7-1 contre le Brésil en demi-finale à Belo Horizonte en 2014, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du tournoi — un record qui tient toujours —, il n'a pas seulement mis un terme à sa carrière internationale. Il a aussi clos l'ère du fameux "avant-centre allemand classique", dont Uwe Seeler, Gerd Müller, Klaus Fischer, Horst Hrubesch, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann et Oliver Bierhoff ne sont que les représentants les plus illustres.

Pendant plus de 13 ans — soit 137 sélections et 71 buts — Klose a incarné l'efficacité impitoyable et le sens du but instinctif. Klose, dont l'étoile a commencé à briller sur la scène internationale avec ses cinq buts au Mondial 2002, fut le dernier attaquant de classe mondiale de l'Allemagne. Son départ après le triomphe de 2014 a laissé un vide identitaire sur le front de l'attaque. Dès lors, le poste de numéro 9 allemand est resté vacant, comblé par de nombreuses expérimentations tactiques et une quête incessante d'un successeur digne de ce nom.

Getty Images

À la recherche d'un successeur

Mario Gomez, resté longtemps dans l'ombre de Klose, aurait pu être l'élu. Lui aussi jouait comme un point d'appui, apportant un vrai flair devant le but et une capacité de finition, tout en rivalisant avec Klose en termes de présence physique et de jeu de tête.

Mais entre Gomez et la Nationalmannschaft, l'étincelle n'a jamais vraiment jailli. L'attaquant de longue date de Stuttgart et du Bayern Munich a toujours peiné à convertir ses occasions sous le maillot national, traversant même une période de près de trois ans sans marquer en match de compétition. Lorsqu'il a réussi l'improbable exploit de manquer le cadre à bout portant contre l'Autriche en phase de groupes de l'Euro 2008, expédiant le ballon au-dessus de la barre, il a dû subir pendant longtemps les moqueries des supporters allemands.

Sans Klose, l'Allemagne a tenté pendant un temps de réussir avec ce qu'on appelle des "faux neufs". On a reconverti des numéros 10 ou placé des ailiers dans l'axe. Mario Götze, Thomas Müller, Serge Gnabry et Kai Havertz ne sont que quelques-uns de ceux qui se sont essayés à ce rôle. L'idée était de remplacer la puissance de Klose par la finesse du jeu combiné. Trois tournois désastreux plus tard — le Mondial 2018, l'Euro 2021 et le Mondial 2022 — le constat était sans appel : ce changement n'avait pas fonctionné.

Depuis, et particulièrement dans l'optique de la Coupe du Monde 2026, la question qui hante les dirigeants de la fédération (DFB) depuis des années se fait de plus en plus pressante : où est passé l'ADN historique du buteur allemand ?

Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur la philosophie de formation des quinze dernières années, mêlée à l'espoir de trouver une solution en adoptant les tendances internationales. Les centres de formation des clubs professionnels allemands produisent généralement des attaquants polyvalents, censés combiner, interpréter les espaces et participer au pressing. Des joueurs comme Götze, par exemple. Il a offert la Coupe du Monde 2014 à l'Allemagne grâce à son but et a joué pour le Borussia Dortmund et le Bayern, mais sa carrière laisse tout de même un léger goût d'inachevé.

Une relique du passé

La formation de finisseurs purs et robustes a été perçue comme une relique du passé et n'a plus été explicitement poursuivie. Cette capacité inestimable d'avoir un véritable instinct de buteur, ou de le développer de manière ciblée pour s'imposer face à deux défenseurs, d'être une fraction de seconde plus rapide sur le ballon et de forcer le but avec tout son corps à la manière d'un Gerd Müller — cette puissance a été sacrifiée sur l'autel de la flexibilité technique.

On voulait des attaquants capables de participer au jeu, en partie parce que l'avant-centre supposé statique était perçu comme un "frein" tactique. Il était dénigré comme une figure qui ne faisait que perturber la fluidité de la possession et aurait nécessité des solutions "simples" comme un centre, ce qui, à l'époque, était considéré comme une stratégie offensive plutôt primitive.

La conséquence de cette aberration idéologique fut un appauvrissement systématique de l'un des postes les plus importants du jeu. Là où se tenaient autrefois Gerd Müller, Völler, Klinsmann et plus tard Klose, monopolisant les défenses ou usant les adversaires par leur simple présence, il y eut soudain le vide. La génération suivante, incluant Thomas Müller, Götze, Timo Werner, Havertz et Gnabry, savait plonger dans les espaces avec une grande sophistication tactique. Cependant, il leur manquait souvent le geste final au moment de la confrontation décisive dans la surface de réparation.

Getty Images

"Les pires parmi les grandes nations"

L'erreur fondamentale dans la formation a été de supposer que la dureté physique et l'instinct de tueur d'un "vrai" numéro 9 pouvaient s'apprendre plus tard, tandis que les compétences cognitives et techniques d'un numéro 10 ou d'un ailier étaient priorisées chez les jeunes.

Mais le succès de Klose ne reposait pas seulement sur sa présence continue et ses duels constants, mais aussi sur sa focalisation totale sur le but. C'est une compétence, certes, mais c'est aussi une attitude mentale qui se travaille sur de nombreuses années et doit être consolidée. Sinon, un attaquant ne peut être, ni en théorie ni en pratique, le point final efficace de l'attaque d'une équipe.

En Allemagne, les jeunes talents physiquement forts au poste d'attaquant étaient souvent encouragés à décrocher, à se rendre disponibles pour des passes au lieu d'exploiter leurs avantages physiques dans la zone la plus dangereuse du terrain. L'entraînement était dominé par la peur de perdre le ballon et l'amour de la structure parfaite.

Un engagement vers le pragmatisme

Le hasard, l'improvisation, et peut-être même la puissance brute dans la surface — toutes ces choses qui font partie du gène d'un numéro 9 classique — sont passés au second plan. Hannes Wolf, directeur du développement à la DFB depuis l'été 2023, a rapidement identifié cette erreur tactique dans la structure des académies. Il l'a récemment déclaré sans détour dans le Frankfurter Rundschau : « Nous avons mal formé, inutile de se voiler la face. Nous étions les pires parmi les grandes nations en termes de développement des joueurs. »

Ce fut une gifle sévère pour toute la philosophie de formation, et Wolf s'est donné pour mission de la révolutionner. Concernant la formation de véritables attaquants, il a déjà précisé : « Si nous prenons un match à 11 contre 11, l'attaquant touche le ballon 30 fois en 90 minutes. S'il s'entraîne une demi-heure, il a 10 touches de balle, faites le calcul. Comment êtes-vous censé développer des attaquants uniquement par le jeu à 11, par de grands formats de jeu ? Ça ne marche pas. Ça marchait avant, mais ils ne grandissaient pas à l'entraînement. Ils grandissaient sur le terrain, dans la rue. »

La conséquence de cet appauvrissement du réservoir d'attaquants allemands est que la sélection cherche toujours une solution pragmatique sur la route du Mondial 2026. Un "Harry Kane allemand" ou un talent capable de devenir un jour une référence mondiale n'existe tout simplement pas pour l'instant. La découverte tardive et la première convocation de Niclas Füllkrug en novembre 2022 ont marqué la fin la plus claire de l'idéologie du faux neuf. Lorsque celui qui jouait alors au Werder Brême a fait ses débuts avec l'Allemagne, il était, à 29 ans et 280 jours, le joueur de champ débutant le plus âgé depuis Martin Max en 2002.

Bien qu'il ne soit pas de classe mondiale, Füllkrug a apporté exactement les qualités que Klose avait perfectionnées : présence physique, jeu de tête et finition. Sa convocation était un acte de pragmatisme. Ce départ nécessaire de l'idéal esthétique supposé a également été soutenu par la direction.

Getty Images

"Nous n'avons pas une pléthore de grands buteurs"

Le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, lui-même attaquant légendaire, ne sait que trop bien que, surtout dans les tournois, il faut un homme capable de marquer des buts parfois simples, mais puissants.

« J'ai souligné à maintes reprises que nous avons besoin de ce type d'attaquant qui garantit des buts et est également prêt à faire le sale boulot », a déclaré Völler, avant d'être encore plus clair : « Bien sûr, nous préférerions avoir un avant-centre de classe mondiale, mais nous n'en avons pas pour le moment. Nous savons tous que nous n'avons pas une pléthore de grands buteurs. Nous n'en avons pas tant que ça, et nous devons les choyer et prendre soin d'eux. Nous devons tirer le meilleur d'eux. »

L'émergence de Tim Kleindienst du Borussia Mönchengladbach, que le sélectionneur Julian Nagelsmann a appelé pour la première fois en octobre 2024 pour remplacer Füllkrug blessé (à l'âge de 29 ans et 41 jours) et qui impressionne également par sa puissance physique, a servi de preuve supplémentaire de ce retour aux sources, ainsi que la preuve que le changement tactique en Allemagne n'a pas fonctionné.

L'équipe tente désormais sa chance avec des joueurs comme Füllkrug et Kleindienst, qui offrent une véritable option verticale, soulagent le milieu de terrain et fournissent aux ailiers un point d'appui clair. Ils ramènent aussi une dureté indispensable. Après tout, ni Füllkrug ni Kleindienst ne sont des magiciens délicats. Mais ils sont maîtres de la première touche dans la surface, peuvent sécuriser un long ballon dos au but et ont la détermination de mettre le pied là où d'autres hésitent. Cependant, ils sont encore loin du niveau mondial.

Getty Images

L'ascension de Woltemade

Au fil des années, la DFB a dû se rendre à l'évidence : le type d'attaquant classique ne peut être remplacé, il doit être revitalisé. Le grand défi est maintenant de ne pas forcer les nouveaux talents dans les mauvais rôles, mais de promouvoir leurs forces naturelles. Reste à savoir si cela aboutira à un "nouveau Klose", mais la direction prise doit être la bonne.

Nick Woltemade est actuellement le joueur qui incarne le mieux la domination physique de l'attaquant classique combinée aux exigences modernes du jeu. Du haut de ses près de deux mètres, le joueur de 23 ans est prédestiné au rôle de point d'appui, tout en possédant une technique remarquable et un talent tout simplement énorme. C'est un candidat qui, avec le développement approprié, peut évoluer au niveau mondial.

Lorsque Nagelsmann et Völler ont vu Woltemade — qui a depuis rejoint Newcastle United pour un montant de transfert atteignant les 90 millions d'euros — briller pour Stuttgart lors de la finale de la Coupe d'Allemagne (DFB Pokal) en mai dernier, ils ont pu observer « ses compétences techniques et l'élégance avec laquelle il peut effacer ses adversaires en dribble. »

La « puissance et l'intelligence de jeu » de Woltemade sont « de premier ordre », a expliqué Völler, ajoutant : « Malgré sa taille, il a encore une marge de progression dans son jeu de tête, mais ce sont des choses qui peuvent certainement s'apprendre et se travailler. S'il s'améliore de quelques pourcents, une grande carrière l'attend. »

Le test décisif

Woltemade pourrait être celui qui fera le pont entre l'héritage de Klose et les exigences actuelles du football de haut niveau, un attaquant dont les armes principales sont le physique et l'instinct, mais qui possède aussi l'intelligence tactique pour s'intégrer au pressing et aux combinaisons du système de Nagelsmann — tout en étant extrêmement agile et doté d'une technique fine. Le développement de Woltemade est, en quelque sorte, le test décisif pour la nouvelle philosophie de la DFB.

Nagelsmann s'est récemment montré satisfait des progrès réalisés par celui qui compte désormais quatre sélections : « Je pense qu'il s'est bien débrouillé. Il a encore quelques étapes à franchir, mais il est sur la bonne voie. »

Les mots du sélectionneur peuvent aussi être compris comme des instructions pour Woltemade : utiliser son talent et adopter la bonne attitude pour progresser régulièrement. Le développement de plus de joueurs comme lui nécessite désormais une remise en question à tous les niveaux. Les entraîneurs de jeunes doivent à nouveau permettre la spécialisation au poste d'attaquant. Il faut plus d'entraînements individuels axés exclusivement sur les techniques de tir et de tête sous une pression extrême. Le taux de répétition de ces situations spécifiques, que Wolf décrit comme essentiel, doit augmenter de manière exponentielle pour préserver idéalement l'instinct qui distinguait quelqu'un comme Klose.

Grâce au travail de Wolf, l'Allemagne doit s'assurer que les attaquants apprennent à nouveau à maîtriser le moment décisif dans la surface, comme les exemples illustres du passé savaient le faire intuitivement. Il s'agit de corriger ce qui a été oublié à l'ère de l'obsession pour la possession.

Ce n'est qu'ainsi que l'équipe nationale allemande, qui continue de disposer d'une pléthore de milieux de terrain techniquement doués, pourra trouver l'une des dernières pièces manquantes du puzzle pour renouer avec le succès. L'espoir est vague, mais la nécessité est claire : la continuité de la tradition des buteurs allemands doit être restaurée pour rivaliser au sommet mondial.

C'était un autre épisode spécial Coupe du Monde de Legacy, un podcast GOAL. Chaque semaine, nous vous racontons une nouvelle histoire issue de la plus grande scène du football mondial — alors abonnez-vous et écoutez-nous sur votre plateforme de podcast préférée.