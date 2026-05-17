À la 88^e minute, Ronald Koeman junior est devenu le grand héros du Telstar

Telstar évoluera bien en Vriendenloterij Eredivisie la saison prochaine. L’équipe d’Anthony Correia, futur entraîneur du FC Utrecht, a battu 2-1 son concurrent direct, le FC Volendam, et assure ainsi la 14^e place. Volendam, 16^e, défiera Willem II en finale des barrages.

Dès la 2e minute, Anthony Descotte ouvrait le score d’une frappe dans le coin gauche, profitant d’une défense trop passive de Telstar. Portés par un public enflammé et par un Benjamin Pauwels très remuant dans la moitié de terrain adverse, les locaux semblaient alors en mesure de doubler la mise.

Malgré ce coup de massue initial, les visiteurs ont progressivement repris leurs esprits dans ce duel crucial du bas de tableau. Entre-temps, Descotte a buté sur un Ronald Koeman junior attentif. Puis, juste avant la mi-temps, Danny Bakker a parfaitement coupé un coup franc de Jeff Hardeveld, battant Roy Steur dans les airs pour égaliser.

Le match s’annonçait alors très palpitant pour la seconde période, sous la pluie battante à Volendam. Descotte s’est rapidement retrouvé en position favorable après la reprise, sans toutefois battre Koeman. À l’heure de jeu, Rick Kruys a lancé Henk Veerman pour apporter sa puissance dans l’ultime acte de ce derby hollandais. Quelques minutes plus tard, Robert Mühren, en fin de carrière, a fait son entrée.

Les locaux ont alors campé dans le camp adverse, et Descotte a vu sa frappe à bout portant repoussée par Koeman. Portés par leur public, les Oranje ont continué à pousser dans le dernier quart d’heure, mais les visiteurs, bien regroupés, ont tenu bon, se contentant de défendre pour préserver leur précieux point.

Malgré peu d’occasions, Telstar est revenu à 1-2 à quelques minutes de la fin. Yannick Leliendal commet une faute à la limite de la surface, et, après consultation du VAR, l’arbitre accorde un penalty. Contre toute attente, c’est Koeman qui le transforme d’une frappe précise dans le coin inférieur droit. La joie éclate chez Telstar, mais les deux équipes quittent brièvement la pelouse après des jets de gobelets.

Après la reprise, Telstar ne tremble plus. Correia laisse le club de Velsen-Zuid en ballotage favorable en Eredivisie, tandis que Volendam, déçu, se prépare pour un double affrontement contre Willem II afin d'assurer son maintien.