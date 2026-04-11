À deux mois de la Coupe du monde, Ancelotti surprend Neymar

À deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, le sélectionneur de l’équipe du Brésil Carlo Ancelotti a relancé le débat sur l’avenir de Neymar Jr. en sélection. Dans une interview accordée à France Football, il a jugé le retour de la star « envisageable », à condition qu’il retrouve son meilleur niveau avant le coup d’envoi de la compétition.

L’attaquant, qui n’a plus revêtu le maillot auriverde depuis octobre 2023 – date à laquelle il s’était gravement blessé au genou lors d’un match contre l’Uruguay – poursuit depuis un long processus de rééducation.

De retour à Santos début 2025, le joueur de 34 ans cherche à retrouver son meilleur niveau pour intégrer le groupe qui disputera la Coupe du monde, programmée du 11 juin au 19 juillet prochains.

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Malgré son long passage à vide, le joueur bénéficie toujours du soutien de plusieurs cadres de la Seleção, à l’image de Casemiro, qui affirme que le meilleur buteur de l’histoire de la sélection (79 réalisations) peut encore apporter son expérience et sa technique, même si son niveau a connu des fluctuations.

Ancelotti, qui gère ce dossier sensible avec prudence, a déclaré : « Neymar est un talent exceptionnel, et il est naturel que les gens pensent qu’il peut nous aider à remporter la Coupe du monde. Il est évalué par la Fédération brésilienne et par moi-même, et il lui reste deux mois pour prouver qu’il est pleinement prêt. »

L’Italien a ajouté : « Je n’appellerai que les joueurs aptes physiquement. Neymar se remet bien de sa blessure au genou et a recommencé à marquer. Il doit maintenir ce rythme ; il est sur la bonne voie. »

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Même s’il a manqué les deux dernières sorties amicales face à la France (2-1) et au Portugal (3-1), les signaux émanant du camp de la Seleção indiquent que la porte reste ouverte, à condition qu’il démontre son aptitude à performer au plus haut niveau.

Selon plusieurs médias américains, Neymar pourrait quitter Santos dans les prochains mois. Ses représentants ont déjà engagé des pourparlers avec le club de Cincinnati en vue d’un transfert potentiel en Major League Soccer (MLS) d’ici 2027, ce qui pourrait constituer le dernier acte de sa carrière professionnelle.