"A des kilomètres de Messi", Mbappé déjà critiqué à Madrid

Harry Redknapp a affirmé que Kylian Mbappé est « à des kilomètres » d'atteindre le même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Le Français Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid, comme l'ont annoncé les Blancs lundi. Cependant, l'ancien manager légendaire de la Premier League, Harry Redknapp, a déclaré que le joueur de 25 ans n'était pas dans la même catégorie que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont réalisé des performances incroyables au cours des 15 dernières années. Il a également révélé qu'il soutenait l'attaquant anglais Harry Kane pour qu'il remporte le titre de meilleur joueur du tournoi devant Mbappé lors du Championnat d'Europe en Allemagne.

S'adressant à BetVictor, Redknapp a déclaré : « Kylian Mbappé est un vrai talent, mais quand il s'agit d'élire le Joueur du Tournoi, je préfère me ranger du côté de l'un des joueurs anglais.

« Mbappe est à la fois chaud et froid. Il peut être le meilleur joueur sur le terrain lors d'un match et ne rien montrer lors du suivant.

« C'est un grand joueur, mais je ne le mettrais pas dans la même catégorie que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il est loin d'être ce que ces deux-là ont été au cours des 15 dernières années.

« Je comprends pourquoi il est favori pour le titre de Joueur du Tournoi, mais je préfère soutenir l'un des joueurs anglais comme Harry Kane, Jude Bellingham et Phil Foden. »

Mbappé, Kane, Foden et Bellingham ont tous réalisé des saisons spectaculaires à l'approche de l'Euro et sont les grands favoris pour remporter le titre de joueur du tournoi en Allemagne. Kane a brillé lors d'une première saison record au Bayern Munich, tandis que Foden a été le fer de lance du dernier titre de Manchester City et que Bellingham a remporté la Ligue des champions et la Liga au Real Madrid. Quant à Mbappé, il a signé un doublé français au Paris Saint-Germain.

Si les pronostics suggèrent que Mbappé sera le joueur le plus en vue, ce n'est qu'au début de l'Euro que l'on pourra juger des performances de chacun. Le coup d'envoi de l'Euro sera donné le 14 juin, lorsque l'Allemagne affrontera l'Écosse à l'Allianz Arena.