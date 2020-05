6 mois de prison pour Diego Costa ?

L'administration fiscale espagnole a demandé une peine de six mois de prison pour l'attaquant de l'Atletico Madrid Diego Costa selon AS.

L'administration fiscale espagnole en veut à l'attaquant de l'Atletico Madrid Diego Costa selon AS. Ainsi, 6 mois de prison auraient été requis contre le buteur espagnol.

L'ancien joueur de a été accusé d'avoir fraudé l'État espagnol de la somme d'un million d'euros en relation avec ses droits à l'image, en utilisant des tiers pour éviter de payer les frais requis.

L'affaire est en cours depuis un an et concerne l'accord entre l'Atletico et Chelsea lorsque l'équipe de Londres a racheté l'attaquant en 2014.

Costa a été à plusieurs reprises en difficulté sur le terrain au fil des ans et est maintenant impliqué dans des problèmes fiscaux similaires à ceux qui ont tourmenté de nombreuses stars du sport basées en .

On pense notamment à Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Même si l'attaquant d'origine brésilienne est inculpé, une peine avec sursis ou une amende est la sanction habituelle dans des cas comme celui-ci.