A 54 ans, Kazu Miura change de club !

Mais jusqu'à quel âge jouera-t-il ? C'est la question que l'on peut se poser tant Kazu Miura refuse de raccrocher les crampons.

Agé de 54 ans, « King Kazu », véritable légende du football japonais a décidé de changer de club et de quitter le Yokohama FC où il jouait depuis 2005.

Ce départ a été motivé pour plusieurs raisons : le Yokohama FC a été relégué en J. League 2 à l'issue de la saison 2021 et Miura ne jouait pratiquement jamais (ce qui est logique à son âge) : il a seulement pris part à une minute de jeu, le 10 mars dernier, lors d'une rencontre disputée sur le terrain des Urawa Red Diamonds.

Cette petite minute de jeu lui a permis d'améliorer son record du plus vieux joueur professionnel. Son dernier but en pro remonte au 12 mars 2017 et il avait 50 ans à l'époque et Yokohama évoluait en J. League 2. Bien évidemment, Miura est le plus vieux buteur dans un championnat professionnel.

Malgré de nombreuses propositions pour rester dans les deux premières divisions (J. League et J. League 2), King Kazu a surpris tout son monde en s'engageant avec les Suzuka Point Getters, club évoluant en Japan Football League, la quatrième division japonaise, qui est professionnelle.

Miura devrait obtenir du temps de jeu puisque l'équipe de Suzuka est entraînée par… son frère, Yasutoshi Miura (56 ans). Kazu Miura, qui fêtera ses 55 ans le 27 février prochain devrait donc battre de nouveaux records !