"50 buts", Ancelotti lance un défi à Mbappé

Le Real Madrid a remporté mercredi sa sixième Supercoupe de l'UEFA en battant l'Atalanta 2-0 à Varsovie.

Ce n'est pas seulement un titre historique pour le club, qui a assuré son statut de club le plus titré de l'histoire de la compétition, c'est aussi un titre particulièrement spécial pour Carlo Ancelotti.

En plus de remporter sa cinquième Supercoupe de l'UEFA (le plus grand nombre de titres en tant qu'entraîneur, un de plus que Pep Guardiola), Ancelotti a remporté son 14e titre en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid, ce qui le place désormais à égalité avec l'emblématique Miguel Munoz comme l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club en termes de trophées remportés. S'adressant après le match à Movistar+ (via Diario AS), il a exprimé sa fierté pour cet exploit.

"C'est un honneur et un privilège de vivre ces nuits ici - nous avons souffert, nous nous sommes battus et nous avons gagné aussi."

Concernant le match lui-même, Ancelotti a admis que son équipe avait eu du mal dans les 45 premières minutes.

"Nous avons un peu souffert en première mi-temps, car l'Atalanta a beaucoup pressé et joue très bien défensivement. FrançaisIls ont gagné plus de duels que nous et nous avons eu plus de difficultés. Le match s'est un peu ouvert en deuxième mi-temps, ils se sont sentis fatigués et nous avons eu plus d'espaces. Avec cet espace, Rodrygo, Vinicius et Mbappé sont très dangereux".

Ancelotti a parlé spécifiquement de Kylian Mbappé, qui a marqué ses débuts avec le Real Madrid avec le deuxième but contre l'Atalanta.

"Il a la qualité pour marquer beaucoup de buts, plus de 50. Nous devons chercher l'équilibre de l'équipe et aujourd'hui nous l'avons eu, même si en première mi-temps le match a été difficile. Mais l'équipe a fait un grand match défensivement".

Le Real Madrid se tourne désormais vers le match d'ouverture de sa campagne 2024-25 de la Liga. Ancelotti et ses joueurs se rendront dimanche à Son Moix, où ils affronteront Majorque.