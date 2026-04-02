50-3... Un bilan humiliant pour le Real Madrid face à Barcelone

Une statistique récente a révélé la domination écrasante de l'équipe féminine du FC Barcelone lors des confrontations du Clásico face au Real Madrid, après sa victoire (6-0) contre son rival ce jeudi soir, au stade « Spotify Camp Nou », dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Barça avait déjà fait pleuvoir les buts sur le Real Madrid lors du match aller (6-2), portant le score cumulé à 12-2.

Lire aussi

Le Real Madrid prêt à se séparer d'un joueur pour recruter Fernandes

En un mois... La star de Chelsea se propose deux fois au Real Madrid

Capello : « Les défenseurs italiens sont doués en attaque, pas en défense ! »

Selon le site « Football time », l'équipe catalane a inscrit 50 buts contre seulement 3 encaissés lors des 13 derniers matchs opposant les deux équipes, ce qui reflète la domination absolue de Barcelone sur le Real dans les compétitions féminines.

Le stade « Spotify Camp Nou » a accueilli une foule immense lors du match retour, avec 60 067 supporters, permettant à Barcelone de se qualifier pour les demi-finales contre le Bayern Munich, prévues les 25 avril et 2 mai.