Le Brésilien Bruno Guimarães a inscrit son nom en lettres d’or dans les annales de la Coupe du monde en guidant la Seleção vers une victoire spectaculaire face au Japon, lundi soir au stade de Houston, lors des 16es de finale du Mondial 2026.

Menés au score, les Auriverdes ont renversé la vapeur pour l’emporter 2-1, grâce à un but décisif inscrit à la sixième minute du temps additionnel, et composent ainsi le tableau des huitièmes de finale à l’issue d’un des matchs les plus haletants de la compétition.

La pression intense exercée par le Japon s’est relâchée, créant de grands espaces dans sa défense. Les joueurs, éprouvés physiquement, peinaient à conserver le ballon, offrant au Brésil un net avantage dans la maîtrise de la seconde période.

La Seleção a alors lancé des offensives incessantes, exploitant centres et percées rapides, et Bruno Guimarães a joué un rôle décisif en perçant le bloc japonais avant d’offrir à Gabriel Martinelli le ballon du succès.

Selon le site français « Stats Foot », Bruno Guimarães est devenu le premier joueur brésilien à délivrer quatre passes décisives lors d’une même édition de la Coupe du monde depuis la légende Zico, auteur du même exploit en 1982.

Le site ajoute que les joueurs brésiliens ayant réalisé le plus grand nombre de passes décisives lors d’une même édition de la Coupe du monde au cours des soixante dernières années sont : « Pelé : 6 passes décisives lors de la Coupe du monde 1970, Tostão : 4 passes décisives lors de la Coupe du monde 1970, Zico : 4 passes décisives lors de la Coupe du monde 1982, Bruno Guimarães : 4 passes décisives lors de la Coupe du monde 2026 ».

Gimaraes rejoint ainsi le club très fermé des légendes brésiliennes, égalant le record de Zico et se rapprochant à une seule unité du record historique détenu par Pelé depuis plus d’un demi-siècle.