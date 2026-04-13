Considérée comme l’un des championnats nationaux les plus palpitants, la 3e division allemande, échelon professionnel le plus bas du pays, tient toutes ses promesses. Son riche patrimoine club, ses affluences record et ses combats acharnés pour la montée ou le maintien en font une compétition à part.

Sur SPOX, découvrez où suivre les rencontres de 3e division en direct.

Tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion des rencontres : qui les propose en direct à la télévision et en streaming ?

Combien de temps MagentaSport détient-il encore les droits TV ?

La chaîne sportive de Telekom diffuse bien entendu l’intégralité des rencontres en direct, aussi bien à la télévision qu’en streaming. Le diffuseur payant conserve les droits jusqu’à la saison 2026/27 incluse.

De plus, certains matchs sont également diffusés sur les chaînes gratuites : les antennes régionales de la télévision publique retransmettent quelques rencontres particulièrement attendues. Consultez les sites officiels de WDR, NDR, MDR, BR, SWR et SR pour vérifier si une diffusion est prévue.

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3. Liga : toutes les infos sur la diffusion. Qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ? Le dossier.