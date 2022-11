29 ans après, Franco Baresi révèle tout sur la finale Milan - OM

Il y a bientôt 30 ans, l'Olympique de Marseille triomphait du grand Milan en finale de la Ligue des champions 1993.

Le 26 mai 1993, l'Olympique de Marseille remportait ce qui reste à ce jour la seule Ligue des champions du football français en domptant le grand Milan AC grâce à un but de Basile Boli sur corner.

"Cette finale me laisse beaucoup d'amertume"

29 ans plus tard, l'ancien rossonero Franco Baresi a accepté de sortir la boîte à souvenirs pour se remémorer cette finale, que les Italiens s'imaginaient gagner après un parcours remarquable.

"Cette finale me laisse beaucoup d'amertume, ce match-là nous aurions dû gagner. Nous avions remporté nos dix matchs européens, la finale aurait dû être l'apothéose", s'est souvenu Barsei dans les colonnes de La Provence.

"Et nous avons perdu en ratant quelques occasions en première période, avec des arrêts magnifiques de Barthez."

"Papin tenait beaucoup à ce match"

Finaliste malheureux avec les Olympiens deux ans plus tôt avant de rejoindre la Lombardie, le Ballon d'Or tricolore ne goûtera pas non plus au succès, battu par ses anciens coéquipiers.

"Mon grand regret est de ne pas avoir eu Gullit : avec nos trois Néerlandais, nous n'avons jamais perdu une finale. Jean-Pierre, lui aussi, tenait beaucoup à ce match", reprend Baresi.

"Mais je crois que les Marseillais l'ont voulu encore plus que nous. Un tout petit peu plus, mais ça a fait la différence. Une finale est toujours un moment particulier."