27 millions d'euros… Un géant saoudien s'intéresse à une star argentine

D’après la presse espagnole, Al-Ahli serait entré dans la course pour recruter un joueur de l’Atlético de Madrid lors du mercato estival en cours.

Selon le journal *Marca*, le club saoudien a présenté une offre d’environ 27 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain argentin Thiago Almada, assortie d’un contrat de trois saisons, dans le but de le convaincre de tenter une nouvelle expérience dans le championnat Roshen.

Selon Marca, l’Atlético de Madrid est disposé à céder l’international argentin cet été, même si d’autres clubs européens suivent toujours son dossier.

Âgé de 25 ans, le milieu de terrain participe actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’Albiceleste et figure parmi les piliers de l’équipe de Lionel Scaloni, ce qui a accentué l’attention autour de son avenir ces dernières semaines.

Selon le rapport, le joueur attendra la fin de sa participation au Mondial pour examiner les offres et choisir son futur club.

Bien qu’il souhaite rester en Europe, un départ vers le championnat saoudien demeure une option crédible, d’autant que la Saudi Pro League attire de plus en plus de joueurs de renom.

L’Atlético de Madrid, qui avait déboursé plus de 20 millions d’euros pour recruter le joueur, espère amortir son investissement, ce qui rend l’offre saoudienne particulièrement attractive.

Des clubs brésiliens et le River Plate argentin suivent aussi le joueur, mais l’offre financière colossale d’Al-Ahli donne pour l’instant un net avantage au club saoudien dans ce dossier.

Son avenir devrait s’éclaircir après le Mondial, lorsqu’il étudiera enfin les propositions pour choisir sa prochaine destination.

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