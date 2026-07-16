27 appels manqués… Mouchy rompt le silence : « La Fédération tunisienne m’a limogé »

Ce n'est pas seulement la lourde défaite qui a choqué : un mois après son limogeage surprise de la tête de la sélection tunisienne en pleine Coupe du monde 2026, le Français Sabri Lamouchi a rompu le silence pour dévoiler les coulisses de cette nuit noire vécue par les Aigles de Carthage et adresser des critiques acerbes à la Fédération tunisienne.

Lors de sa première intervention depuis son départ, dans le podcast « Campo », Lmouchi a raconté en détail les heures qui ont suivi la cuisante défaite face à la Suède (5-1) lors de la phase de poules de la Coupe du monde.

«Je n’ai reçu aucun appel officiel de la Fédération tunisienne de football m’informant de ma destitution ; j’en ai pris connaissance via mon téléphone personnel», a déclaré Lemouchi.

« Je me suis réveillé tôt et j’ai trouvé 27 appels manqués de ma famille et de mes amis. La Fédération avait visiblement publié un communiqué officiel annonçant mon départ. C’était le début de la fin », a-t-il ajouté.

Il a ensuite décrit les coulisses du centre d’entraînement : « Je me suis rendu à la séance du lendemain ; plusieurs joueurs sont venus vers moi pour me dire que nous surmonterions cette épreuve ensemble. »

Il a conclu son intervention par une remarque lapidaire : « Aucun entraîneur ne peut réussir dans de telles circonstances. »

Rappelons que la Fédération tunisienne de football avait officialisé le départ de Lemouchi en pleine phase de groupes de la Coupe du monde 2026, après des performances jugées insuffisantes.