2026... La crise autour de Polišić attend d'être résolue

Après un excellent début de saison, la star du Milan AC et de l'équipe nationale américaine, Christian Pulisic, a connu une longue période de disette.

Le joueur de 27 ans avait pourtant bien démarré la saison en club, avec 8 buts et 2 passes décisives en 11 matches de Serie A.

Cependant, lors des 13 matchs de Serie A suivants, tous disputés en 2026, Pulisic n'a délivré qu'une seule passe décisive et n'a marqué aucun but depuis le début de l'année, selon le site Football Italia.

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La star américaine n'a pas été au meilleur de sa forme depuis le début de l'année, n'ayant disputé que trois fois l'intégralité des 90 minutes et ayant participé à cinq matchs en tant que remplaçant.

En février dernier, Pulisic a manqué un match de Serie A contre Bologne en raison d'une bursite, et depuis, il n'a pas retrouvé son niveau habituel.

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Et lors de la dernière trêve internationale en mars, il a disputé deux matchs avec la sélection américaine, mais il n'a une nouvelle fois pas réussi à marquer lors des deux défaites contre la Belgique et le Portugal.

Hier soir, il est entré en jeu avec Milan lors des 15 dernières minutes de la défaite 1-0 de l'équipe à l'extérieur contre Naples.

Cette défaite, la quatrième du Milan en Serie A cette saison, laisse les Rossoneri à la troisième place du classement, à neuf points du leader, l'Inter.