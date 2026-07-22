10 août : une journée charnière dans le feuilleton Álvarez-Barcelone

La polémique se poursuit autour de l'avenir de l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, alors qu'il souhaite rejoindre le Barça, tandis que son club tient à conserver ses services.

Lors de sa participation avec la sélection argentine à la Coupe du monde 2026, Alvarez a annoncé qu'il voulait quitter les rangs de l'Atlético, des déclarations qui ont eu un large écho dans les médias espagnols.

Le Barça multiplie ses tentatives pour recruter Alvarez lors du mercato estival, tandis que l'Atlético Madrid pose une condition impossible à satisfaire : le versement de la clause libératoire figurant dans son contrat, soit 500 millions d'euros.

De son côté, le quotidien espagnol « Marca » a rapporté que l'Atlético Madrid a fixé la date du 10 août pour le rassemblement de tous les joueurs de l'Atlético ayant disputé la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, à leur tête Alvarez, au camp des Rojiblancos en vue de la préparation de la nouvelle saison.

Le journal a indiqué que les proches d'Alvarez ont confirmé qu'il n'avait pas l'intention de revenir aux entraînements de l'Atlético Madrid à la date fixée, afin d'exercer une forte pression sur le club madrilène pour qu'il le vende au Barça.

La situation deviendra plus claire dans environ trois semaines : Alvarez se rebellera-t-il contre l'Atlético Madrid et brandira-t-il l'étendard de la désobéissance face à la direction du club, ou respectera-t-il la date fixée et rejoindra-t-il les entraînements des Rojiblancos ?