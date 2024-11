1.7 milliards ! Nike met fin à la crise du Barça

Au cours des dernières 24 heures, il a été rapporté que Barcelone avait finalement conclu un accord avec Nike sur un nouveau contrat de sponsoring.

L'accord a été élaboré pendant plusieurs mois et samedi, il a été officialisé.

Dans un communiqué officiel, Barcelone a confirmé avoir lancé un « nouveau départ » avec Nike, avec qui ils ont conclu un « accord de partenariat pluriannuel » qui prendra effet à partir de cette saison.

« Le FC Barcelone et Nike, deux marques leaders dans l'industrie du sport, sont heureux d'annoncer un nouveau départ avec un accord de partenariat pluriannuel, qui entrera en vigueur cette saison, et qui apporte un nouveau modèle de partenariat stratégique collaboratif entre les deux organisations.

« Ce nouveau partenariat consolide Nike en tant que partenaire principal du club et partenaire technique officiel de toutes les équipes professionnelles et amateurs, apportant un modèle unique qui renforce l'association des marques et alimente la croissance mondiale des activités de vente au détail et de licence. Nike joue un rôle stratégique clé dans les opérations de vente au détail du club et, avec Barça Licensing & Merchandising, unira ses forces dans le développement de plans spécifiques liés à la création de produits, à la chaîne d'approvisionnement et à la distribution mondiale. »

Barcelone et Nike sont en partenariat depuis 1998, et leur lien va désormais se prolonger pour encore de nombreuses années.