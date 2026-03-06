C'est un secret de Polichinelle que les années ont presque effacé des mémoires, mais que le dernier numéro de So Foot remet au goût du jour. En 1996, Zinedine Zidane, alors étoile montante des Girondins de Bordeaux, n'est pas encore l'icône mondiale que l'on connaît. À cette époque, le FC Barcelone de Johan Cruyff domine les esprits et le technicien néerlandais a un plan audacieux : rebâtir sa "Dream Team" autour d'un trio français magique composé de Laurent Blanc, Youri Djorkaeff et... Zinedine Zidane. Loin d'être une simple rumeur, un accord verbal est même scellé en secret entre le joueur et l'entraîneur dès le début de l'année.
Zidane au FC Barcelone : l'histoire secrète d'un transfert avorté
Cruyff, l'architecte d'un transfert fantôme
Johan Cruyff, visionnaire absolu, avait repéré le potentiel du meneur de jeu français bien avant tout le monde. Négociant en personne pour éviter les fuites, il avait convaincu Zidane de rejoindre la Catalogne. Tout était calé, la poignée de main valait signature. Mais le destin du football tient parfois à peu de choses. Le 18 mai 1996, en guerre ouverte avec sa direction, Cruyff est brutalement limogé. Loyal, il appelle immédiatement Zidane pour le libérer de sa parole : "Écoute, je ne peux plus continuer. Si tu reçois une offre du Barça, elle ne viendra plus de moi. Fais ce qui est le mieux pour toi."
Quand le destin choisit son camp
Sans son mentor désigné, l'opération capote. La nouvelle direction barcelonaise ne poursuit pas la piste, laissant le champ libre à la Juventus Turin, conseillée par un certain Michel Platini. Zidane file en Italie, où il deviendra le meilleur joueur du monde, avant de rejoindre le Real Madrid en 2001 pour écrire sa légende en blanc. L'ironie est totale : celui qui devait être le cerveau du Barça finira par devenir le bourreau des Catalans et l'idole absolue de la Maison Blanche.
L'anecdote Blackburn, pour sourire
Si l'épisode barcelonais laisse songeur, un autre "presque transfert" prête à sourire. Avant l'intérêt du Barça, Zidane avait été proposé à Blackburn, champion d'Angleterre en 1995. La réponse de Jack Walker, le propriétaire du club, est restée dans les annales de la myopie footballistique : "Pourquoi voulez-vous signer Zidane quand on a Tim Sherwood ?". Une phrase culte qui rappelle que le génie n'est pas toujours évident pour tout le monde, sauf pour un Johan Cruyff qui, lui, ne s'était pas trompé.
Une histoire qui change tout
Avec le recul, on mesure à quel point ce transfert avorté a façonné l'histoire du football moderne. Imaginez un instant Zidane sous le maillot blaugrana, associé à Guardiola ou Ronaldo (le Brésilien)... Le Clasico, la Ligue des Champions et même la rivalité Real-Barça en auraient été bouleversés à jamais. Le football est fait de ces "si" vertigineux, et celui de 1996 reste l'un des plus fascinants.