Zidane au FC Barcelone : l'histoire secrète d'un transfert avorté

Johan Cruyff, visionnaire absolu, avait repéré le potentiel du meneur de jeu français bien avant tout le monde. Négociant en personne pour éviter les fuites, il avait convaincu Zidane de rejoindre la Catalogne. Tout était calé, la poignée de main valait signature. Mais le destin du football tient parfois à peu de choses. Le 18 mai 1996, en guerre ouverte avec sa direction, Cruyff est brutalement limogé. Loyal, il appelle immédiatement Zidane pour le libérer de sa parole : "Écoute, je ne peux plus continuer. Si tu reçois une offre du Barça, elle ne viendra plus de moi. Fais ce qui est le mieux pour toi."