Zanetti dit non à Cassano et Adani : l'Inter reste muette, que s'est-il passé ?

La figure emblématique de l'Inter ne participera pas à la soirée de gala de « Viva el Futbol », le célèbre podcast vidéo animé par et avec Daniele Adani, Nicola Ventola et Antonio Cassano. Lors de l'épisode d'aujourd'hui, qui s'est déroulé au Théâtre Arcimboldi à Milan, Javier Zanetti, vice-président des Nerazzurri, aurait dû être présent, mais il a finalement décidé de décliner l'invitation, comme l'a fait savoir l'émission elle-même.

LE COMMUNIQUÉ - « Pour l'instant, les membres de l'Inter ne font aucune déclaration. Très déçu, car ce choix ne dépend manifestement pas de lui, Javier Zanetti ne pourra donc pas assister à la soirée de Viva el Futbol. De telles situations surviennent malheureusement parfois dans le monde du football, et nous ne pouvons rien y faire. Toutefois, Javier se dit prêt à rencontrer Lele, Antonio et Nick ainsi que toute la grande communauté de Viva el Fútbol dès que possible, afin de compenser de manière adéquate son absence de ce soir ».