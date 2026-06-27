L'été de Kenan Yildiz sera principalement consacré à la récupération physique et à un programme d'entraînement personnalisé. Après une saison extrêmement intense, le jeune talent bianconero pourra s'accorder quelques semaines de repos, indispensables pour reprendre des forces après les nombreux engagements cumulés entre son club et l'équipe nationale. Parallèlement, comme le rapporte TuttoJuve.com,il suivra un programme athlétique spécifique, élaboré par le staff médical et les préparateurs physiques de la Juventus afin de résoudre définitivement les problèmes physiques au genou qui ont affecté ses performances ces derniers mois et de lui permettre de repartir sans gêne.
L’objectif du club est clair : offrir au numéro 10 un cadre optimal pour aborder la nouvelle saison au meilleur de sa forme, sur les plans physique et mental. Après une année quasi sans répit, la gestion de la charge de travail s’avérera déterminante pour préserver un joueur qui, à seulement vingt ans, est déjà considéré comme l’un des piliers présents et futurs de la Juventus.