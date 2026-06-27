Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Yildiz suit un programme d’entraînement estival élaboré avec la Juventus

Juventus FC
K. Yildiz

Le joueur turc a pris part à 57 matchs lors de la saison 2025-2026, malgré des performances souvent affectées par une blessure au genou.

L'été de Kenan Yildiz sera principalement consacré à la récupération physique et à un programme d'entraînement personnalisé. Après une saison extrêmement intense, le jeune talent bianconero pourra s'accorder quelques semaines de repos, indispensables pour reprendre des forces après les nombreux engagements cumulés entre son club et l'équipe nationale. Parallèlement, comme le rapporte TuttoJuve.com,il suivra un programme athlétique spécifique, élaboré par le staff médical et les préparateurs physiques de la Juventus afin de résoudre définitivement les problèmes physiques au genou qui ont affecté ses performances ces derniers mois et de lui permettre de repartir sans gêne.


L’objectif du club est clair : offrir au numéro 10 un cadre optimal pour aborder la nouvelle saison au meilleur de sa forme, sur les plans physique et mental. Après une année quasi sans répit, la gestion de la charge de travail s’avérera déterminante pour préserver un joueur qui, à seulement vingt ans, est déjà considéré comme l’un des piliers présents et futurs de la Juventus.



  • La saison qui vient de s’achever a marqué la consécration définitive de Yildiz. Après sa participation à la Coupe du monde des clubs durant l’été 2025, le jeune joueur né en 2005 a enchaîné les matchs : 47 apparitions sous le maillot de la Juventus et 11 buts marqués, des statistiques qui attestent de sa progression et de son poids dans l’effectif.


    Ses obligations avec la sélection turque ont encore alourdi sa charge, avec dix matchs supplémentaires au cours de la saison, dont les trois rencontres de la Coupe du monde. Sous le maillot national, il a marqué trois fois, sans toutefois trouver le chemin des filets lors de la compétition mondiale.


    Au total, entre club et sélection, Yildiz totalise donc 57 matchs officiels sur la saison, un volume qui atteste de son temps de jeu et de l’importance que lui accordent sesentraîneurs. En seconde partie d’exercice, son genou l’a contraint à jouer à plusieurs reprises en dents de scie. La Juventus entend donc encadrer son été avec la plus grande rigueur afin de récupérer, dès la reprise, un joueur à 100 %, pilier des ambitions turinoises pour 2026-2027.


    • Publicité