La saison qui vient de s’achever a marqué la consécration définitive de Yildiz. Après sa participation à la Coupe du monde des clubs durant l’été 2025, le jeune joueur né en 2005 a enchaîné les matchs : 47 apparitions sous le maillot de la Juventus et 11 buts marqués, des statistiques qui attestent de sa progression et de son poids dans l’effectif.





Ses obligations avec la sélection turque ont encore alourdi sa charge, avec dix matchs supplémentaires au cours de la saison, dont les trois rencontres de la Coupe du monde. Sous le maillot national, il a marqué trois fois, sans toutefois trouver le chemin des filets lors de la compétition mondiale.





Au total, entre club et sélection, Yildiz totalise donc 57 matchs officiels sur la saison, un volume qui atteste de son temps de jeu et de l’importance que lui accordent sesentraîneurs. En seconde partie d’exercice, son genou l’a contraint à jouer à plusieurs reprises en dents de scie. La Juventus entend donc encadrer son été avec la plus grande rigueur afin de récupérer, dès la reprise, un joueur à 100 %, pilier des ambitions turinoises pour 2026-2027.



