Getty/GOAL
Xavi affirme que Joan Laporta a BLOQUÉ le transfert de Lionel Messi à Barcelone après le feu vert de la Liga dans une nouvelle interview fracassante
Messi a refusé « Last Dance » au Barça
Dans une interview fracassante accordée à La Vanguardia une semaine avant les élections présidentielles du FC Barcelone, Xavi a fait plusieurs révélations surprenantes concernant son mandat d'entraîneur principal. Le légendaire milieu de terrain, qui a été limogé de ses fonctions en mai 2024, a affirmé qu'un accord concernant Messi était pratiquement finalisé début 2023.
Xavi a révélé que la superstar était impatiente de revenir en Catalogne après son triomphe en Coupe du monde avec l'Argentine au Qatar. Il a même présenté cela au père de Messi, Jorge, comme une finale magique, en disant : « Nous allons faire une dernière danse, comme celle de Jordan. » Finalement, l'accord ayant échoué, l'attaquant a rejoint l'équipe de MLS Inter Miami à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain cet été-là.
- Getty/GOAL
« Il allait faire la guerre. »
Xavi a déclaré : « Le président ne dit pas la vérité là non plus. Leo était sous contrat. En janvier 2023, après avoir remporté la Coupe du monde, nous avons pris contact, et il m'a dit qu'il était impatient de revenir, et je l'ai vu. Nous avons discuté jusqu'en mars, et je lui ai dit : « D'accord, quand tu me donneras ton accord, j'en parlerai au président, car je pense que c'est une bonne décision d'un point de vue footballistique. » Et ensuite, que s'est-il passé ? Le président a commencé à négocier le contrat avec le père de Leo, et nous avions l'accord de la Liga, mais c'est le président qui a tout fait capoter. A-t-il expliqué pourquoi ? Laporta m'a dit, je cite, que si Leo revenait, il allait lui faire la guerre et qu'il ne pouvait pas le permettre. Et puis, tout à coup, Leo a cessé de répondre à mes appels parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil que ce n'était pas possible. Quand j'ai appelé son père, je lui ai dit : « Ce n'est pas possible, Jorge », et il m'a répondu : « Parlez au président. » J'ai insisté sur le fait que nous étions en pourparlers avec Leo depuis cinq mois, que l'affaire était conclue, qu'il n'y avait aucun doute sur ses capacités footballistiques et que, financièrement, nous allions à Montjuïc et que nous allions le faire. »
Les relations entre Xavi et Messi se sont détériorées
Xavi a ensuite révélé que toute cette saga avait nui à sa relation avec Messi, qui était autrefois l'un des coéquipiers les plus appréciés de l'Argentin au Barça. Messi a été contraint de quitter le club en 2021 car celui-ci n'avait pas les moyens de lui offrir une prolongation de contrat, selon Laporta, et le diplômé de l'académie La Masia a eu le cœur brisé une nouvelle fois lorsqu'il a tenté d'organiser son retour en Catalogne, Xavi semblant pris entre deux feux.
« Est-ce que cela m'a pris du temps avant de reparler à Messi ? Oui, car il pensait que je faisais partie du complot. Cela a beaucoup affecté ma relation avec Leo, mais maintenant, tout va bien à nouveau », a déclaré Xavi. « Il le sait maintenant, il le comprend maintenant, mais il y a eu une période où je ne pouvais pas communiquer avec lui. C'était dommage, mais c'était à cause de ceux qui sont aux commandes. »
Xavi a ajouté, à propos de la possibilité que Messi revienne sur sa décision : « Leo Messi ne reviendra jamais à Barcelone, tout simplement parce que Laporta ne le souhaite pas. Ce n'est pas à cause de la Liga ou parce que Jorge Messi demande de l'argent, tout cela n'est que mensonges. C'est Laporta qui dit à son camp que le club n'a pas les moyens de le payer. »
Laporta se présente actuellement pour un troisième mandat à la présidence du FC Barcelone, face à ses concurrents Victor Font et Marc Ciria.
- Getty Images Sport
« Déçu » par les personnalités en coulisses
Xavi a également affirmé que Laporta l'avait induit en erreur pendant ses derniers mois en tant que manager du Barça, et que c'était en réalité le conseiller du président, Alejandro Echevarría, qui tirait les ficelles en coulisses au sein du club. « Il m'a dit, je cite : "Xavi, je ne peux pas imaginer l'équipe sans toi, je ne peux pas imaginer le nouveau Camp Nou sans toi, je ne peux pas imaginer le 125e anniversaire du club sans toi comme entraîneur." Et comme j'étais encore motivé et que je voyais un bel avenir pour l'équipe avec la nouvelle génération talentueuse qui arrivait, je me sentais capable », a déclaré Xavi.
« J'ai signé pour le Barça grâce à lui, mais il a fini par me laisser tomber. Pourquoi ? Il m'a licencié en tant qu'entraîneur sans me dire la vérité, influencé par quelqu'un qui, je crois, est au-dessus du président, Alejandro Echevarría. En d'autres termes, c'est Alejandro qui m'a licencié en tant qu'entraîneur. C'est ainsi que fonctionne ce Barça, il est pratiquement dirigé par Alejandro Echevarría. »
