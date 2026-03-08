Xavi affirme que Joan Laporta a BLOQUÉ le transfert de Lionel Messi à Barcelone après le feu vert de la Liga dans une nouvelle interview fracassante

Xavi a ensuite révélé que toute cette saga avait nui à sa relation avec Messi, qui était autrefois l'un des coéquipiers les plus appréciés de l'Argentin au Barça. Messi a été contraint de quitter le club en 2021 car celui-ci n'avait pas les moyens de lui offrir une prolongation de contrat, selon Laporta, et le diplômé de l'académie La Masia a eu le cœur brisé une nouvelle fois lorsqu'il a tenté d'organiser son retour en Catalogne, Xavi semblant pris entre deux feux.

« Est-ce que cela m'a pris du temps avant de reparler à Messi ? Oui, car il pensait que je faisais partie du complot. Cela a beaucoup affecté ma relation avec Leo, mais maintenant, tout va bien à nouveau », a déclaré Xavi. « Il le sait maintenant, il le comprend maintenant, mais il y a eu une période où je ne pouvais pas communiquer avec lui. C'était dommage, mais c'était à cause de ceux qui sont aux commandes. »

Xavi a ajouté, à propos de la possibilité que Messi revienne sur sa décision : « Leo Messi ne reviendra jamais à Barcelone, tout simplement parce que Laporta ne le souhaite pas. Ce n'est pas à cause de la Liga ou parce que Jorge Messi demande de l'argent, tout cela n'est que mensonges. C'est Laporta qui dit à son camp que le club n'a pas les moyens de le payer. »

Laporta se présente actuellement pour un troisième mandat à la présidence du FC Barcelone, face à ses concurrents Victor Font et Marc Ciria.