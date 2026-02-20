Xabi Alonso refuse une offre pour entraîner un grand club européen, l'ancien entraîneur du Real Madrid préférant attendre une opportunité à Liverpool

Alonso a refusé l'opportunité de devenir le nouvel entraîneur de Marseille, rejetant une offre officielle en raison de ses inquiétudes concernant la situation du club français, selon RMC Sport. Âgé de 44 ans, il est de nouveau sur le marché après avoir été limogé par Madrid début janvier, mettant fin à un règne tumultueux de sept mois dans la capitale espagnole.

Marseille, qui cherchait un remplaçant à Roberto De Zerbi après son départ fracassant au début du mois, a rapidement fait appel à Alonso. Cependant, selon le rapport, la proposition a été « immédiatement » rejetée. Il semble que l'instabilité interne actuelle du club ait été le facteur principal pour Alonso, qui avait auparavant connu un mandat très réussi de trois ans au Bayer Leverkusen.

Ce refus intervient alors que les spéculations vont bon train concernant un transfert à Anfield. Si le poste de l'entraîneur principal de Liverpool, Slot, n'est pas immédiatement menacé, son équipe peine à reproduire les performances de sa première saison, couronnée par le titre de champion. Malgré des investissements importants dans l'effectif, les Reds occupent actuellement la sixième place de la Premier League, avec 16 points de retard sur le leader, Arsenal.