Getty Images
Traduit par
Xabi Alonso refuse une offre pour entraîner un grand club européen, l'ancien entraîneur du Real Madrid préférant attendre une opportunité à Liverpool
Le chaos au Vélodrome éloigne Alonso
Alonso a refusé l'opportunité de devenir le nouvel entraîneur de Marseille, rejetant une offre officielle en raison de ses inquiétudes concernant la situation du club français, selon RMC Sport. Âgé de 44 ans, il est de nouveau sur le marché après avoir été limogé par Madrid début janvier, mettant fin à un règne tumultueux de sept mois dans la capitale espagnole.
Marseille, qui cherchait un remplaçant à Roberto De Zerbi après son départ fracassant au début du mois, a rapidement fait appel à Alonso. Cependant, selon le rapport, la proposition a été « immédiatement » rejetée. Il semble que l'instabilité interne actuelle du club ait été le facteur principal pour Alonso, qui avait auparavant connu un mandat très réussi de trois ans au Bayer Leverkusen.
Ce refus intervient alors que les spéculations vont bon train concernant un transfert à Anfield. Si le poste de l'entraîneur principal de Liverpool, Slot, n'est pas immédiatement menacé, son équipe peine à reproduire les performances de sa première saison, couronnée par le titre de champion. Malgré des investissements importants dans l'effectif, les Reds occupent actuellement la sixième place de la Premier League, avec 16 points de retard sur le leader, Arsenal.
- (C)Getty Images
Les luttes de pouvoir internes marquent la saison de Marseille
L'ambiance à Marseille est tendue depuis le départ à l'amiable de De Zerbi, suite à la défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain le 8 février. La situation a atteint son paroxysme lorsque le directeur sportif Medhi Benatia, ancien coéquipier d'Alonso au Bayern Munich, a annoncé sa démission dans une déclaration fracassante.
Dans un revirement spectaculaire, le propriétaire du club, Frank McCourt, a rejeté la démission de Benatia et a plutôt rétrogradé le président du club, Pablo Longoria, à des « responsabilités institutionnelles ». Ce changement a donné à Benatia le contrôle total des opérations sportives jusqu'à la fin de la saison. Benatia a déclaré : « Je pars avec le sentiment d'avoir fait de mon mieux... mais avec le regret de ne pas avoir réussi à calmer l'environnement autour de l'équipe. »
Pour Alonso, ce contexte de « divisions » au sein du conseil d'administration et de changements dans la hiérarchie s'est avéré être un facteur décisif. Après avoir vu son projet à Madrid s'enliser après une défaite 3-2 contre Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, le vainqueur de la Coupe du monde a donné la priorité à la sécurité structurelle. Il se méfiait d'un autre environnement instable où un roulement constant du personnel pourrait à long terme nuire à sa philosophie d'entraîneur.
McCourt exige de la concentration alors que Beye prend les rênes
Revenant sur sa décision initiale de démissionner, Benatia a souligné la difficulté de gérer la pression extérieure au sein du club. « Malgré les récents revers et certaines situations sportives cruelles, le projet avance. Mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens un mécontentement croissant, une fracture que je regrette profondément. À Marseille, seuls les résultats comptent. »
Le propriétaire McCourt reste toutefois catégorique : le club doit se stabiliser pour réaliser ses ambitions européennes. « En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et j'assume à nouveau mes responsabilités afin que le club reste concentré sur ses objectifs, en particulier la qualification pour la prochaine Ligue des champions et une bonne performance en Coupe de France », a-t-il déclaré.
Suite au refus d'Alonso, le club s'est tourné vers l'ancien défenseur de Newcastle Habib Beye, qui a été nommé une semaine seulement après son licenciement de Rennes. McCourt a confirmé que cette nouvelle nomination avait pour but de garantir la compétitivité de l'équipe sous la nouvelle hiérarchie sportive dirigée par Benatia.
- Getty Images
En attendant l'appel d'Anfield
Avec la porte de Marseille fermée, la disponibilité d'Alonso continue d'alimenter les rumeurs d'un retour en Premier League. Bien qu'il ait exprimé le désir de faire une brève pause après son départ précipité du Real Madrid, la perspective d'un poste vacant à Liverpool reste très attrayante. Les fondations à Anfield sont considérées comme bien plus solides que le climat qu'il a fui en France.
Liverpool et Slot doivent désormais affronter une série de matchs cruciaux pour sauver leur saison et faire taire les appels de plus en plus nombreux en faveur d'un changement sur le banc. Les Reds tenteront de réduire l'écart avec les quatre premiers lorsqu'ils affronteront Nottingham Forest en Premier League dimanche.
Publicité