Wrexham Championship 2026Getty Images

Wrexham survit ! Les Red Dragons repoussent la remontée de Portsmouth et conservent leur place en barrages du championnat

Wrexham a résisté à la remontée de Portsmouth en deuxième mi-temps pour s'imposer 2-1 mardi soir et conserver sa place dans les barrages du championnat. Les têtes de Sam Smith et Max Cleworth avaient donné aux Red Dragons un avantage confortable au Racecourse Ground, mais le tir dévié de Zak Swanson a semé la nervosité dans le camp local. Cependant, l'équipe de Phil Parkinson a su garder son sang-froid pour remporter la victoire.

  • Wrexham AFC v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wrexham résiste au retour de son adversaire et renforce ses chances de participer aux barrages

    Wrexham avait récolté quatre points lors de ses deux derniers matchs contre Bristol City et Ipswich Town, le dernier étant une victoire éclatante 5-3, et savait qu'une nouvelle victoire mardi soir l'aiderait à conserver sa place dans les barrages.

    L'équipe de Phil Parkinson a très bien démarré la première mi-temps, prenant l'avantage grâce à deux buts de la tête. Smith s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de Callum Doyle, avant que Cleworth ne reprenne un coup de tête de George Dobson pour porter le score à 2-0.

    Tout semblait aller pour le mieux pour les Red Dragons, mais Portsmouth est revenu dans le match grâce à un but magnifiquement construit, Swanson dribblant depuis le fond du terrain et effectuant un une-deux avec Regan Poole avant qu'un tir dévié ne passe au-dessus d'Arthur Okonkwo et ne finisse dans les filets.

    Pompey a dominé la majeure partie de la seconde mi-temps, mais a peiné à se créer les occasions nécessaires pour égaliser. Les visiteurs ont obtenu un grand nombre de corners, mais n'ont pas su tirer profit de ces situations de jeu arrêté. C'est finalement Wrexham qui a failli mettre fin au match lorsque Ollie Rathbone s'est élancé vers l'avant, mais le joueur de 29 ans a frappé le poteau alors qu'il semblait prêt à marquer.

    Au final, cela n'a pas coûté cher à Wrexham, qui a remporté une nouvelle victoire et amélioré ses chances de terminer dans les play-offs à la fin de la saison.

  • Sam Smith Wrexham 2026Getty Images

    Le joueur le plus utile

    Sam Smith commençait peut-être à s'inquiéter un peu après trois matchs sans marquer, mais l'attaquant a dissipé toute anxiété en ouvrant le score. Le joueur de 27 ans a fait preuve d'un timing parfait et d'une grande athlétisme pour se lever au bon moment et reprendre de la tête un centre tendu. Les défenseurs de Portsmouth semblaient inquiets chaque fois qu'il s'approchait de la surface.

  • Le grand perdant

    La lutte contre la relégation est vraiment intéressante dans le championnat, avec Portsmouth qui se bat contre des équipes comme Norwich City, Leicester City, Blackburn Rovers et West Bromwich Albion pour éviter de descendre avec Oxford United et Sheffield Wednesday, qui semblent déjà distancés en bas du classement.

    Le fait que son équipe ait été sans doute la meilleure des deux ce soir-là sera difficile à avaler pour John Mousinho. L'équipe de la côte sud abordait ce match après deux victoires consécutives et aurait pu remporter au moins un point lors d'une autre soirée, mais Wrexham a tenu bon pour améliorer ses propres perspectives.

  • Wrexham AFC v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐

