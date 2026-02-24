Getty Images
Wrexham survit ! Les Red Dragons repoussent la remontée de Portsmouth et conservent leur place en barrages du championnat
Wrexham résiste au retour de son adversaire et renforce ses chances de participer aux barrages
Wrexham avait récolté quatre points lors de ses deux derniers matchs contre Bristol City et Ipswich Town, le dernier étant une victoire éclatante 5-3, et savait qu'une nouvelle victoire mardi soir l'aiderait à conserver sa place dans les barrages.
L'équipe de Phil Parkinson a très bien démarré la première mi-temps, prenant l'avantage grâce à deux buts de la tête. Smith s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de Callum Doyle, avant que Cleworth ne reprenne un coup de tête de George Dobson pour porter le score à 2-0.
Tout semblait aller pour le mieux pour les Red Dragons, mais Portsmouth est revenu dans le match grâce à un but magnifiquement construit, Swanson dribblant depuis le fond du terrain et effectuant un une-deux avec Regan Poole avant qu'un tir dévié ne passe au-dessus d'Arthur Okonkwo et ne finisse dans les filets.
Pompey a dominé la majeure partie de la seconde mi-temps, mais a peiné à se créer les occasions nécessaires pour égaliser. Les visiteurs ont obtenu un grand nombre de corners, mais n'ont pas su tirer profit de ces situations de jeu arrêté. C'est finalement Wrexham qui a failli mettre fin au match lorsque Ollie Rathbone s'est élancé vers l'avant, mais le joueur de 29 ans a frappé le poteau alors qu'il semblait prêt à marquer.
Au final, cela n'a pas coûté cher à Wrexham, qui a remporté une nouvelle victoire et amélioré ses chances de terminer dans les play-offs à la fin de la saison.
Le joueur le plus utile
Sam Smith commençait peut-être à s'inquiéter un peu après trois matchs sans marquer, mais l'attaquant a dissipé toute anxiété en ouvrant le score. Le joueur de 27 ans a fait preuve d'un timing parfait et d'une grande athlétisme pour se lever au bon moment et reprendre de la tête un centre tendu. Les défenseurs de Portsmouth semblaient inquiets chaque fois qu'il s'approchait de la surface.
Le grand perdant
La lutte contre la relégation est vraiment intéressante dans le championnat, avec Portsmouth qui se bat contre des équipes comme Norwich City, Leicester City, Blackburn Rovers et West Bromwich Albion pour éviter de descendre avec Oxford United et Sheffield Wednesday, qui semblent déjà distancés en bas du classement.
Le fait que son équipe ait été sans doute la meilleure des deux ce soir-là sera difficile à avaler pour John Mousinho. L'équipe de la côte sud abordait ce match après deux victoires consécutives et aurait pu remporter au moins un point lors d'une autre soirée, mais Wrexham a tenu bon pour améliorer ses propres perspectives.
Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐
