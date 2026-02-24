Wrexham survit ! Les Red Dragons repoussent la remontée de Portsmouth et conservent leur place en barrages du championnat

Wrexham avait récolté quatre points lors de ses deux derniers matchs contre Bristol City et Ipswich Town, le dernier étant une victoire éclatante 5-3, et savait qu'une nouvelle victoire mardi soir l'aiderait à conserver sa place dans les barrages.

L'équipe de Phil Parkinson a très bien démarré la première mi-temps, prenant l'avantage grâce à deux buts de la tête. Smith s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de Callum Doyle, avant que Cleworth ne reprenne un coup de tête de George Dobson pour porter le score à 2-0.

Tout semblait aller pour le mieux pour les Red Dragons, mais Portsmouth est revenu dans le match grâce à un but magnifiquement construit, Swanson dribblant depuis le fond du terrain et effectuant un une-deux avec Regan Poole avant qu'un tir dévié ne passe au-dessus d'Arthur Okonkwo et ne finisse dans les filets.

Pompey a dominé la majeure partie de la seconde mi-temps, mais a peiné à se créer les occasions nécessaires pour égaliser. Les visiteurs ont obtenu un grand nombre de corners, mais n'ont pas su tirer profit de ces situations de jeu arrêté. C'est finalement Wrexham qui a failli mettre fin au match lorsque Ollie Rathbone s'est élancé vers l'avant, mais le joueur de 29 ans a frappé le poteau alors qu'il semblait prêt à marquer.

Au final, cela n'a pas coûté cher à Wrexham, qui a remporté une nouvelle victoire et amélioré ses chances de terminer dans les play-offs à la fin de la saison.