Wrexham remporte un match classique du championnat ! L'équipe de Phil Parkinson bat Ipswich dans un match palpitant à huit buts, ce qui renforce considérablement ses espoirs de promotion

Ce match palpitant au Racecourse a été rapide et intense dès le début, Moore donnant l'avantage à Wrexham après seulement six minutes. Après une tête intelligente de Josh Windass vers l'attaquant, Moore a remonté le côté gauche et a propulsé le ballon au fond des filets depuis un angle fermé. Le joueur de 33 ans n'avait aucune chance de marquer depuis le côté gauche de la surface de réparation, mais il a trouvé le fond des filets avec un tir imparable qui a dépassé Christian Walton, le gardien d'Ipswich.

Wrexham a bien commencé le match, mais après une série d'interruptions dues à des blessures dans les deux équipes, les visiteurs ont commencé à prendre pied dans la rencontre. Ils ont égalisé à la20e minute grâce à Anis Mehmeti, recruté en janvier. L'ancien meneur de jeu de Bristol City a inscrit son premier but pour les Tractor Boys après que Jack Taylor ait vu son tir repoussé et que le gardien Arthur Okonkwo n'ait pu que repousser le ballon dans la trajectoire de Mehmeti, qui a gardé son sang-froid pour envoyer le ballon dans la lucarne.

À huit minutes de la pause, Wrexham avait repris l'avantage. Moore et Windass étaient à nouveau au cœur de l'action, l'attaquant gallois déboulant sur la gauche et centrant d'abord pour George Thomason, dont le tir a été repoussé, avant qu'un deuxième ballon de Moore ne trouve Windass, qui s'était baissé pour reprendre le ballon de la tête et marquer.

Moore a vu son tir astucieux au premier poteau arrêté alors qu'il cherchait à augmenter l'avance de l'équipe locale, mais les Red Dragons ont encaissé un coup dur dans le temps additionnel de la première mi-temps. Taylor a effectué un geste ingénieux pour servir Ivan Azon, dont la frappe dans le coin inférieur du but a été dévastatrice, ramenant les deux équipes à la pause sur un score de 2-2.

L'action était loin d'être terminée en deuxième période, les visiteurs prenant l'avantage pour la première fois deux minutes seulement après la reprise. C'est le défenseur central Cedric Kipre, contre toute attente, qui a renversé la situation en marquant d'une frappe enroulée de 25 mètres, stupéfiant les supporters locaux.

Wrexham a vu un penalty lui être refusé juste avant l'heure de jeu, après que le gardien Walton ait semblé tacler Doyle alors que le défenseur central le devançait pour envoyer le ballon au-dessus de la barre transversale, mais sept minutes plus tard, les deux équipes étaient à égalité. Broadhead a mené une contre-attaque et, après que son tir initial ait été bloqué, Thomason a gardé son sang-froid pour marquer sur le rebond depuis le côté gauche de la surface.

Les Red Dragons ont poussé pour arracher la victoire et Doyle a fait la différence en reprenant de la tête un corner de Lewis O'Brien pour déclencher la liesse des supporters locaux. L'ancien défenseur de Manchester City a réalisé un blocage crucial pour empêcher Marcelino Nunez d'égaliser à l'autre bout du terrain, avant que Broadhead ne frappe Ipswich sur une autre contre-attaque avec un cinquième but magnifique sur une nouvelle passe décisive d'O'Brien. Les occasions se sont succédé des deux côtés, mais le score en est resté là, Wrexham remportant une victoire cruciale dans sa quête des barrages et renforçant sa sixième place.