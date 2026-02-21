Getty/GOAL
Wrexham remporte un match classique du championnat ! L'équipe de Phil Parkinson bat Ipswich dans un match palpitant à huit buts, ce qui renforce considérablement ses espoirs de promotion
Wrexham s'impose dans un match de championnat spectaculaire
Ce match palpitant au Racecourse a été rapide et intense dès le début, Moore donnant l'avantage à Wrexham après seulement six minutes. Après une tête intelligente de Josh Windass vers l'attaquant, Moore a remonté le côté gauche et a propulsé le ballon au fond des filets depuis un angle fermé. Le joueur de 33 ans n'avait aucune chance de marquer depuis le côté gauche de la surface de réparation, mais il a trouvé le fond des filets avec un tir imparable qui a dépassé Christian Walton, le gardien d'Ipswich.
Wrexham a bien commencé le match, mais après une série d'interruptions dues à des blessures dans les deux équipes, les visiteurs ont commencé à prendre pied dans la rencontre. Ils ont égalisé à la20e minute grâce à Anis Mehmeti, recruté en janvier. L'ancien meneur de jeu de Bristol City a inscrit son premier but pour les Tractor Boys après que Jack Taylor ait vu son tir repoussé et que le gardien Arthur Okonkwo n'ait pu que repousser le ballon dans la trajectoire de Mehmeti, qui a gardé son sang-froid pour envoyer le ballon dans la lucarne.
À huit minutes de la pause, Wrexham avait repris l'avantage. Moore et Windass étaient à nouveau au cœur de l'action, l'attaquant gallois déboulant sur la gauche et centrant d'abord pour George Thomason, dont le tir a été repoussé, avant qu'un deuxième ballon de Moore ne trouve Windass, qui s'était baissé pour reprendre le ballon de la tête et marquer.
Moore a vu son tir astucieux au premier poteau arrêté alors qu'il cherchait à augmenter l'avance de l'équipe locale, mais les Red Dragons ont encaissé un coup dur dans le temps additionnel de la première mi-temps. Taylor a effectué un geste ingénieux pour servir Ivan Azon, dont la frappe dans le coin inférieur du but a été dévastatrice, ramenant les deux équipes à la pause sur un score de 2-2.
L'action était loin d'être terminée en deuxième période, les visiteurs prenant l'avantage pour la première fois deux minutes seulement après la reprise. C'est le défenseur central Cedric Kipre, contre toute attente, qui a renversé la situation en marquant d'une frappe enroulée de 25 mètres, stupéfiant les supporters locaux.
Wrexham a vu un penalty lui être refusé juste avant l'heure de jeu, après que le gardien Walton ait semblé tacler Doyle alors que le défenseur central le devançait pour envoyer le ballon au-dessus de la barre transversale, mais sept minutes plus tard, les deux équipes étaient à égalité. Broadhead a mené une contre-attaque et, après que son tir initial ait été bloqué, Thomason a gardé son sang-froid pour marquer sur le rebond depuis le côté gauche de la surface.
Les Red Dragons ont poussé pour arracher la victoire et Doyle a fait la différence en reprenant de la tête un corner de Lewis O'Brien pour déclencher la liesse des supporters locaux. L'ancien défenseur de Manchester City a réalisé un blocage crucial pour empêcher Marcelino Nunez d'égaliser à l'autre bout du terrain, avant que Broadhead ne frappe Ipswich sur une autre contre-attaque avec un cinquième but magnifique sur une nouvelle passe décisive d'O'Brien. Les occasions se sont succédé des deux côtés, mais le score en est resté là, Wrexham remportant une victoire cruciale dans sa quête des barrages et renforçant sa sixième place.
Le joueur le plus utile
Wrexham a remporté une victoire méritée ce jour-là, plusieurs joueurs ayant été au sommet de leur art, permettant aux Red Dragons de battre l'un des favoris pour la promotion en Championship. Moore et Thomason ont été exceptionnels, mais c'est Doyle qui a permis à l'équipe de Phil Parkinson de remporter trois points cruciaux .
Le joueur de 22 ans a marqué le but de la victoire d'une tête avant de réaliser un arrêt décisif à l'autre bout du terrain, alors qu'il aurait pu et probablement dû obtenir un penalty plus tôt dans le match lorsqu'il a été touché à l'arrière de la tête par Walton sur un autre coup de pied arrêté. Doyle a également été le joueur qui a touché le plus de ballons sur le terrain avec 80 touches et a joué un rôle clé dans tous les aspects de la victoire inoubliable de Wrexham.
Le grand perdant
Ipswich a joué son rôle dans un match passionnant et aura le sentiment d'avoir manqué de chance de ne pas avoir ramené de points du Pays de Galles. Les Tractor Boys restent l'un des favoris pour la promotion malgré leurs résultats irréguliers ces derniers temps, et leur entraîneur Kieran McKenna sera particulièrement préoccupé par la facilité avec laquelle son équipe a été déjouée en contre-attaque, notamment sur le côté droit. Il devra revoir sa stratégie avant d'affronter Wrexham en barrages à la fin de la saison.
Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐⭐⭐
