Wrexham rate le coche ! Les Red Dragons laissent passer leur chance de se qualifier pour les barrages alors que Bristol City arrache le match nul en fin de match

La soirée de Wrexham n'a pas été de tout repos, ce qui était prévisible étant donné qu'un seul point séparait les deux équipes au début du match. Bristol City a dominé le jeu pendant les 20 premières minutes, mais ce sont les Red Dragons, l'équipe visiteuse, qui ont ouvert le score. Lors d'une attaque classique et rapide, Oliver Rathbone a bénéficié d'un coup de chance dans la surface de réparation. Un centre de Callum Doyle a été dévié, prenant à contre-pied les défenseurs de City. Rathbone a montré toute sa classe en frappant le ballon dévié d'un demi-tour, l'envoyant dans la lucarne et laissant le gardien Radek Vitek, l'un des meilleurs gardiens du championnat cette saison, complètement figé sur place pour son sixième but de la saison.

Après cela, l'équipe galloise semblait beaucoup plus sereine. Bristol City a continué à pousser, tandis que Wrexham se contentait de rester en retrait et d'encaisser la pression. Cependant, leur plan a été déjoué peu après la pause. À peine trois minutes après le début de la seconde période, les hôtes ont égalisé. Sinclair Armstrong, qui était entré en jeu à la mi-temps, a trouvé un petit espace dans la surface et a tiré dans la lucarne depuis un angle fermé, égalisant ainsi le score.

Le remplaçant de City a donc eu un impact immédiat, mais le suspense ne s'est pas arrêté là. Les deux équipes se créant désormais des occasions, le match était équilibré, et comme souvent cette saison, Wrexham a trouvé la solution. Une nouvelle fois, un centre dangereux de Doyle n'a pas été intercepté et, après une série de rebonds et de déviations, le ballon a finalement été détourné dans ses propres filets par Joe Williams. Lewis O'Brien s'est précipité pour célébrer le but, tandis que les hôtes protestaient contre ce qu'ils considéraient comme un hors-jeu évident dans la phase préparatoire.

George Dobson a eu une énorme occasion de sceller le sort du match après avoir récupéré une passe astucieuse de Kieffer Moore dans les quinze dernières minutes, mais le joueur de 28 ans a raté son tir et est tombé au sol, incrédule. Wrexham a payé le prix fort dans les dernières minutes, lorsque le remplaçant Max Bird a marqué d'une superbe frappe à la volée sous la barre transversale, à seulement deux minutes de la fin du match. Les joueurs de Wrexham semblaient dévastés à la fin du match, mais ils ont peut-être été légèrement soulagés lorsque Delano Burgzorg s'est vu refuser un penalty dans le temps additionnel et a reçu un carton jaune pour simulation après être tombé suite à un contact minime dans la surface. Dobson a eu une autre occasion en or dans les dernières secondes, mais il a une nouvelle fois manqué le cadre alors qu'il n'avait plus que le gardien à battre.