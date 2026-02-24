Wrexham prolonge les contrats de son duo emblématique alors que Ryan Reynolds et Rob Mac se rapprochent de leur rêve de Premier League

Phil Parkinson supervise cette mission, après avoir fait passer Wrexham de la National League à la Championship, et il est naturellement ravi de voir deux joueurs confirmés s'engager auprès du club.

Parkinson a déclaré à propos de la négociation de nouveaux contrats avec ces professionnels chevronnés de l'EFL : « Ce sont tous deux d'excellents garçons et de bons joueurs, qui ont apporté une contribution significative à notre équipe l'année dernière et cette saison.

Ollie a été phénoménal pour nous, vraiment, et George s'est bien adapté au niveau du championnat. Ils incarnent tous deux ce que nous recherchons au sein du club : ils jouent avec beaucoup de cœur et d'engagement à chaque match, et c'est formidable qu'ils aient signé de nouveaux contrats. »