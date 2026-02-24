Getty/GOAL
Wrexham prolonge les contrats de son duo emblématique alors que Ryan Reynolds et Rob Mac se rapprochent de leur rêve de Premier League
Wrexham négocie de nouvelles conditions dans le cadre de sa campagne de promotion
Phil Parkinson supervise cette mission, après avoir fait passer Wrexham de la National League à la Championship, et il est naturellement ravi de voir deux joueurs confirmés s'engager auprès du club.
Parkinson a déclaré à propos de la négociation de nouveaux contrats avec ces professionnels chevronnés de l'EFL : « Ce sont tous deux d'excellents garçons et de bons joueurs, qui ont apporté une contribution significative à notre équipe l'année dernière et cette saison.
Ollie a été phénoménal pour nous, vraiment, et George s'est bien adapté au niveau du championnat. Ils incarnent tous deux ce que nous recherchons au sein du club : ils jouent avec beaucoup de cœur et d'engagement à chaque match, et c'est formidable qu'ils aient signé de nouveaux contrats. »
Rathbone ravi de son nouveau contrat avec les Red Dragons
Rathbone, qui a rejoint le SToK Racecourse à l'été 2024, a prolongé son contrat de 12 mois jusqu'à la fin de la saison 2027-28. Il a brillé avec Wrexham la saison dernière, permettant au club d'assurer sa promotion automatique en League One.
Le joueur de 29 ans a inscrit huit buts en 42 apparitions et a été nommé joueur de la saison du club. Il a malheureusement subi une blessure à la cheville avant le début de la saison actuelle, lors d'un voyage de pré-saison en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Il a fait un retour bienvenu sur les terrains à la mi-décembre, marquant deux minutes après son entrée en jeu contre Watford. Il compte désormais six buts en 16 apparitions.
Rathbone a déclaré à propos de la prolongation de son contrat avec les Red Dragons : « Je suis absolument ravi de signer un nouveau contrat. C'est un jour spécial pour moi et ma famille. Je suis aux anges. Jusqu'à présent, mon expérience ici a été formidable. C'est probablement le meilleur football que j'ai pratiqué dans ma carrière. Je veux continuer à jouer, à m'améliorer et à créer d'autres moments spéciaux pour ce club. »
Dobson prolonge son association avec les Red Dragons
Dobson, qui a rejoint les Red Dragons Wrexham lors du même mercato que Rathbone, a également prolongé son contrat jusqu'à l'été 2028. Il a disputé 48 matches pour l'équipe de Parkinson la saison dernière, où il a été largement salué pour sa capacité à récupérer le ballon et à permettre à Wrexham de prendre l'avantage.
Il a disputé tous les matchs de Wrexham sauf trois sur les 33 matchs de championnat cette saison, après avoir passé les neuf dernières années de sa carrière en League One. Le joueur de 28 ans, issu du centre de formation de West Ham, a déclaré : « Je suis ravi de signer un nouveau contrat avec le club.
Ces 19 derniers mois ont été incroyables. J'ai adoré chaque minute. Jusqu'à présent, ce fut une aventure fantastique. Je suis ravi de prolonger mon contrat et j'espère que nous pourrons créer encore beaucoup d'autres souvenirs inoubliables. »
Qualification pour les barrages : Wrexham vise une place parmi les six premiers
Les copropriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob Mac ont pour mission de réaliser les rêves. Ils ont connu cinq années remarquables à la tête du club, après avoir réalisé un rachat spectaculaire en 2021, et ils ont désormais les yeux rivés sur l'élite.
Don Goodman, expert de l'EFL, fait partie de ceux qui ont fait l'éloge de Wrexham, déclarant à propos de leur objectif de terminer parmi les six premiers en 2025-2026 : « Je pense que Phil Parkinson a fait un travail incroyable pour permettre à Wrexham de se battre pour les barrages. En août, j'aurais dit que leur ambition aurait dû être de se consolider en milieu de tableau. Mais vu le déroulement du championnat, ils sont en pleine course. »
Wrexham occupe actuellement la sixième place du classement du championnat, à cinq points de Millwall, troisième, mais avec seulement quatre points d'avance sur Queens Park Rangers, treizième. L'équipe de Parkinson sera de retour sur le terrain mardi pour accueillir Portsmouth, avec une confiance au plus haut dans le camp des Red Dragons après une victoire épique 5-3 contre Ipswich lors du dernier match.
