Wrexham prêt à lancer une offre sensationnelle pour Andy Robertson, selon une ancienne star de Liverpool
Une cible hollywoodienne pour les Red Dragons
Le projet ambitieux de Wrexham, mené par Ryan Reynolds et Rob Mac, les a amenés à être associés à plusieurs noms prestigieux, mais la dernière suggestion est peut-être la plus audacieuse à ce jour. L'ancien arrière latéral de Liverpool et de l'Angleterre, Johnson, a laissé entendre que le club du nord du Pays de Galles pourrait tenter de recruter Robertson, si jamais l'Écossais venait à chercher un nouveau défi loin de Merseyside.
Cette suggestion intervient alors que Robertson entre dans la dernière ligne droite d'une brillante carrière à Anfield, où il a remporté tous les trophées majeurs. Si le latéral gauche reste pour l'instant un élément essentiel de l'effectif de Liverpool, rien n'indique que son contrat sera prolongé, et l'attrait « hollywoodien » de Wrexham et son ascension rapide dans la pyramide du football anglais ont fait du Racecourse Ground une destination intrigante pour les stars chevronnées à la recherche d'un projet unique.
Johnson estime que malgré la baisse de prestige, la vision vendue par les propriétaires de Wrexham pourrait suffire à séduire un joueur du calibre de Robertson. S'adressant à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes sur le football, l'ancien défenseur de Liverpool et de Chelsea a déclaré : « Naturellement, si Andy Robertson devait partir pour rejoindre un club promu, ce serait techniquement un pas en arrière, mais il n'y a pas beaucoup de pas en avant à faire depuis Liverpool. Cependant, en ce qui concerne une équipe nouvellement promue qui a un projet, on peut comprendre pourquoi elle voudrait l'avoir dans ses rangs. »
Le facteur expérience d'élite
Pour Wrexham, l'acquisition d'un joueur comme Robertson représenterait plus qu'une simple amélioration tactique ; ce serait un changement radical dans la culture du vestiaire du club. Ayant survécu aux pressions des courses au titre et des finales européennes, le joueur de 31 ans apporterait le leadership nécessaire pour aider les Red Dragons à consolider leur position dans les échelons supérieurs du football anglais.
La présence d'un joueur aux multiples titres serait inestimable pour les jeunes joueurs du club qui s'adaptent à la pression accrue et aux exigences physiques du football professionnel. Johnson a souligné que le coup de pouce psychologique apporté par un vétéran décoré pourrait faire la différence pour un club comme Wrexham.
« Quand on pense à son expérience, à ses trophées, à son âge, à l'aide qu'il apporte aux jeunes autour de lui et au coup de pouce qu'il donne au vestiaire, le fait d'avoir un vainqueur de la Ligue des champions dans le vestiaire, surtout quand ils pourraient être en Premier League pour la première fois depuis Dieu sait combien de temps, on voit bien que cela leur donnerait un coup de fouet », a ajouté Johnson. Ce type de leadership est exactement ce que la hiérarchie de Wrexham a recherché lors de précédentes recrues comme Ben Foster et Steven Fletcher.
L'avenir du capitaine de l'Écosse
La discussion concernant la prochaine décision de Robertson dépend en grande partie de ses motivations personnelles après près d'une décennie de compétition au plus haut niveau, d'autant plus que son contrat à Anfield expire cet été. Johnson admet que si le projet sportif d'un club comme Wrexham ou même Coventry City est séduisant, l'attrait d'un mode de vie plus détendu à l'étranger pourrait finalement s'avérer plus intéressant pour le défenseur.
« C'est à lui qu'il faudrait demander s'il a envie de relever ce genre de défi », explique Johnson. « Il préférera peut-être aller jouer au soleil quelque part pendant ses dernières années. »
L'ancien défenseur des Reds a suggéré que la décision dépendait uniquement de la motivation de Robertson à se battre pour la promotion ou le maintien. Si un transfert vers un championnat européen au rythme plus lent pourrait prolonger sa carrière, l'histoire unique de Wrexham offre un prestige différent que peu de clubs peuvent égaler.
En fin de compte, Johnson reste convaincu que l'intérêt de ces clubs est tout à fait logique compte tenu de ce que Robertson apporte. « Oui, on comprend pourquoi une équipe comme Coventry ou Wrexham voudrait le recruter », a-t-il conclu.
Tout continue comme d'habitude à Anfield
Pour l'instant, Robertson reste concentré sur son rôle au sein de Liverpool, qui poursuit sa course pour décrocher une place en Ligue des champions. Son prochain match de Premier League sera un déplacement chez les Wolves. De son côté, Wrexham poursuit sa course à la promotion et espère se rapprocher un peu plus de son rêve de jouer en Premier League. L'équipe de Phil Parkinson se prépare actuellement pour son match de cinquième tour de la FA Cup contre Chelsea samedi, trois jours avant son prochain match de championnat contre Hull City.
