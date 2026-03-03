Wrexham prêt à lancer une offre sensationnelle pour Andy Robertson, selon une ancienne star de Liverpool

Le projet ambitieux de Wrexham, mené par Ryan Reynolds et Rob Mac, les a amenés à être associés à plusieurs noms prestigieux, mais la dernière suggestion est peut-être la plus audacieuse à ce jour. L'ancien arrière latéral de Liverpool et de l'Angleterre, Johnson, a laissé entendre que le club du nord du Pays de Galles pourrait tenter de recruter Robertson, si jamais l'Écossais venait à chercher un nouveau défi loin de Merseyside.

Cette suggestion intervient alors que Robertson entre dans la dernière ligne droite d'une brillante carrière à Anfield, où il a remporté tous les trophées majeurs. Si le latéral gauche reste pour l'instant un élément essentiel de l'effectif de Liverpool, rien n'indique que son contrat sera prolongé, et l'attrait « hollywoodien » de Wrexham et son ascension rapide dans la pyramide du football anglais ont fait du Racecourse Ground une destination intrigante pour les stars chevronnées à la recherche d'un projet unique.

Johnson estime que malgré la baisse de prestige, la vision vendue par les propriétaires de Wrexham pourrait suffire à séduire un joueur du calibre de Robertson. S'adressant à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes sur le football, l'ancien défenseur de Liverpool et de Chelsea a déclaré : « Naturellement, si Andy Robertson devait partir pour rejoindre un club promu, ce serait techniquement un pas en arrière, mais il n'y a pas beaucoup de pas en avant à faire depuis Liverpool. Cependant, en ce qui concerne une équipe nouvellement promue qui a un projet, on peut comprendre pourquoi elle voudrait l'avoir dans ses rangs. »