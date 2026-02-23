Wrexham perd un joueur clé à cause d'une blessure au ligament du genou, un coup dur pour ses espoirs de promotion en Premier League

Sheaf s'est blessé samedi lors de la victoire palpitante 5-3 de Wrexham sur Ipswich, autre prétendant à la promotion en Championship. Le milieu de terrain a dû quitter le terrain en début de deuxième mi-temps alors que l'équipe de Parkinson remontait un déficit de 3-2 pour remporter les trois points dans un match dramatique au STōK Cae Ras. Ce résultat a permis aux Red Dragons de revenir dans les places de barragistes pour la promotion en Championship et a laissé Parkinson ravi après le match.

Il a déclaré aux journalistes : « Je pense que Kieffer [Moore] était au meilleur de sa forme aujourd'hui, je l'ai trouvé imparable, en particulier en première mi-temps, et Josh [Windass] fait ce qu'il sait faire, il crée des moments forts. À la mi-temps, j'ai dit aux gars : « Ne laissez pas le but nous affecter à 2-2 ».

Je pense que nous avons manqué de chance de ne pas avoir pris l'avantage, puis voilà que le défenseur central marque pour porter le score à 3-2. Je pense qu'un groupe de joueurs moins talentueux aurait pu commencer à se laisser envahir par la fatigue mentale, mais ce n'était pas notre cas. Nous avons réagi de manière brillante et c'est un excellent effort de la part des joueurs. Les remplaçants ont évidemment eu un impact au moment où nous en avions le plus besoin. Dans l'ensemble, l'effort collectif a été excellent aujourd'hui. »