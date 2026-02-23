Getty Images Sport
Traduit par
Wrexham perd un joueur clé à cause d'une blessure au ligament du genou, un coup dur pour ses espoirs de promotion en Premier League
Sheaf blessé lors du match palpitant à Wrexham
Sheaf s'est blessé samedi lors de la victoire palpitante 5-3 de Wrexham sur Ipswich, autre prétendant à la promotion en Championship. Le milieu de terrain a dû quitter le terrain en début de deuxième mi-temps alors que l'équipe de Parkinson remontait un déficit de 3-2 pour remporter les trois points dans un match dramatique au STōK Cae Ras. Ce résultat a permis aux Red Dragons de revenir dans les places de barragistes pour la promotion en Championship et a laissé Parkinson ravi après le match.
Il a déclaré aux journalistes : « Je pense que Kieffer [Moore] était au meilleur de sa forme aujourd'hui, je l'ai trouvé imparable, en particulier en première mi-temps, et Josh [Windass] fait ce qu'il sait faire, il crée des moments forts. À la mi-temps, j'ai dit aux gars : « Ne laissez pas le but nous affecter à 2-2 ».
Je pense que nous avons manqué de chance de ne pas avoir pris l'avantage, puis voilà que le défenseur central marque pour porter le score à 3-2. Je pense qu'un groupe de joueurs moins talentueux aurait pu commencer à se laisser envahir par la fatigue mentale, mais ce n'était pas notre cas. Nous avons réagi de manière brillante et c'est un excellent effort de la part des joueurs. Les remplaçants ont évidemment eu un impact au moment où nous en avions le plus besoin. Dans l'ensemble, l'effort collectif a été excellent aujourd'hui. »
- Getty Images Sport
« C'est un véritable coup dur » - Parkinson confirme sa blessure
Parkinson a désormais confirmé la blessure et fait part de sa déception. Il a déclaré aux journalistes : « Ben n'est pas en forme, et c'est un véritable coup dur pour nous. Même si la victoire nous a tous enthousiasmés, moi-même et mon équipe, j'ai toujours eu cette crainte au fond de moi. Je ne pensais pas que ce serait une bonne nouvelle, et il consulte un spécialiste ce soir à Londres, mais le diagnostic initial est une blessure de dix semaines. Il s'est blessé au ligament médial et Ben est vraiment malchanceux, car il s'agissait simplement d'un tacle bloqué et il s'est ouvert le genou. Mais ce genre de choses arrive dans le football et les blessures font partie intégrante de la vie des joueurs et de l'équipe dans son ensemble, et nous devons aller de l'avant. Ben recevra le meilleur traitement possible et reviendra en pleine forme, mais de notre point de vue, c'est une opportunité pour d'autres joueurs.
Wrexham vise la Premier League
Wrexham aura pour objectif de poursuivre son incroyable ascension dans les divisions et d'atteindre la terre promise de la Premier League. Le PDG Michael Williamson est convaincu qu'il s'agirait d'un exploit unique pour le club gallois.
« Il n'y a pas de feuille de route pour cela. Passer de la National League à la Premier League grâce à des promotions successives est quelque chose qu'aucun autre club dans l'histoire du football anglais n'a jamais réalisé », a-t-il déclaré à ESPN.
« Lorsque nous étions en League One, j'ai dit à Rob et Ryan : "Hé, essayons d'accéder au Championship le plus rapidement possible, sinon vous risquez de rester coincés en League One." Ils ont adhéré à cette idée. Nous avons investi dans une équipe et avons réussi à obtenir cette promotion. Nous avons sprinté toute la saison dernière en dehors du terrain et dans tous les autres domaines de l'organisation, et nous sprintons pour pouvoir survivre en Championship afin d'atteindre un niveau où nous pourrons survivre en Championship.
Au final, si nous arrivons en Premier League, nous courrons à nouveau pour être prêts à affronter la Premier League. »
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour Wrexham ?
Wrexham sera de retour sur le terrain mardi contre Portsmouth dans le championnat, puis affrontera Charlton. Ensuite, l'équipe galloise se concentrera sur un match prestigieux de la FA Cup, puisqu'elle accueillera le géant de la Premier League, Chelsea, lors du cinquième tour de la compétition.
Publicité