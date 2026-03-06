Wrexham en Premier League n'est plus un rêve irréalisable : les Red Dragons, propriété de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, peuvent montrer qu'ils sont prêts pour les grandes occasions en battant Chelsea en FA Cup

Le recrutement fonctionne toutefois dans les deux sens. Wrexham a dû se montrer impitoyable avec certains de ses joueurs préférés des supporters au cours de l'année dernière, réalisant qu'il devait se séparer des joueurs qui ne contribuaient pas suffisamment pour faire place à ceux qui le pouvaient.

En janvier, le club a fait ses adieux à son capitaine James McClean, qui est retourné dans sa ville natale pour jouer dans l'équipe de Derry City, dans la Ligue d'Irlande. Il est au moins resté jusqu'à cette saison et a disputé 16 matchs de championnat avant de partir.

Mais on ne peut pas en dire autant de Paul Mullin, l'attaquant de Liverpool qui a baissé de deux divisions pour rejoindre Wrexham alors que le club évoluait encore en National League en 2021. Il a été l'une des premières recrues phares de l'ère Reynolds-McElhenney, et le duo de choc aimait tellement Mullin qu'il lui a fait faire une apparition dans la franchise Deadpool du premier en 2024 sous le nom de « Welshpool ».

Au cours de ses trois premières saisons à Wrexham, Mullin a marqué 105 buts, propulsant les Red Dragons en League One. Cependant, une fois arrivés en troisième division, les buts se sont taris, avec seulement trois buts marqués en 26 matchs, et l'équipe de Parkinson a terminé deuxième. Cela s'explique en partie par une opération du dos qualifiée de « mineure » avant le début de la saison 2024-25.

L'été dernier, Mullin a été invité à trouver un nouveau club, mettant fin à son conte de fées dans le nord du Pays de Galles. Il est resté en League One grâce à un prêt au Wigan Athletic, mais celui-ci a pris fin en janvier et il a rejoint Bradford City en prêt pour le reste de la saison.

Mullin a évoqué sa déception face à la fin de sa carrière à Wrexham. Le mois dernier, il a déclaré : « C'est quelque chose que j'ai trouvé assez difficile au cours des 18 derniers mois. C'était assez inattendu, après tout ce que j'avais accompli et mon opération. Tout s'est en quelque sorte arrêté là, ce qui a été difficile à accepter, mais c'est le football, vous savez. C'est quelque chose que je ne vais jamais, comment dire, probablement jamais « accepter » à cause de ce qui s'est passé. C'était quelque chose que j'ai trouvé assez difficile, comme je l'ai dit, mais c'est le football, il faut passer à autre chose. »