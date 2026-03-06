Goal.com
Wrexham en Premier League n'est plus un rêve irréalisable : les Red Dragons, propriété de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, peuvent montrer qu'ils sont prêts pour les grandes occasions en battant Chelsea en FA Cup

Lorsque Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont racheté Wrexham en 2020, le club gallois était loin de la Premier League. À l'époque, les Red Dragons évoluaient encore en National League, la première division des clubs non professionnels. Mais depuis son retour en EFL en 2023, l'ascension de Wrexham a été littéralement sans précédent, devenant la première équipe du football anglais à réaliser trois promotions consécutives. Aujourd'hui, elle vise une quatrième.

Dirigé par Phil Parkinson, manager spécialiste des promotions, Wrexham occupe actuellement la sixième place du championnat, soit la dernière des quatre places qualificatives pour les barrages. Le club dispose d'une certaine marge de manœuvre à cet égard, avec quatre points d'avance sur Southampton, septième. Dans le nord du Pays de Galles, beaucoup regarderont vers le haut du classement avec émerveillement, plutôt que vers le bas avec inquiétude.

Ce week-end, Wrexham met en pause sa course vers la Premier League pour poursuivre sa quête du titre de champion, après avoir atteint le cinquième tour de la FA Cup pour la première fois depuis 1980. La dernière fois que les Red Dragons ont atteint les quarts de finale, c'était deux ans plus tôt, en 1978, une année qui s'était terminée par une promotion.

Leur récompense est un match contre Chelsea, champion du monde des clubs, dans ce qui est l'un des matchs les plus médiatisés de l'histoire de Wrexham.

  • Millwall v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Transferts avisés

    Pour faire passer un club de la cinquième division à la deuxième, il faut recruter extrêmement bien. Il ne suffit pas de faire quelques achats corrects ici et là, il faut réussir la plupart de ses transactions si l'on veut réellement obtenir plusieurs promotions consécutives.

    La réputation du championnat comme l'un des plus divertissants du football européen, et désormais doté d'une puissance financière à faire valoir, a ouvert de nouvelles portes à Wrexham. Le club attirait déjà les foules en League Two et en League One grâce à sa nouvelle renommée mondiale et au soutien d'Hollywood, mais se rapprocher à une saison de la Premier League est une perspective tout à fait différente sur le plan sportif.

    Wrexham a absolument cartonné lors du mercato estival 2025, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le club est en passe de remporter sa quatrième promotion consécutive. La transaction la plus réussie a été le transfert de l'attaquant international gallois Kieffer Moore, acheté 2 millions de livres sterling (2,7 millions de dollars) à Sheffield United. Bien qu'il ait aujourd'hui 33 ans et qu'il n'ait plus beaucoup, voire plus du tout, de valeur de revente, Moore est un attaquant très expérimenté et confirmé qui garantit des buts tant qu'il est bien servi. Il est le meilleur buteur de Wrexham cette saison avec 13 buts, dont 11 en championnat.

    En fait, les trois meilleurs buteurs de Wrexham cette saison - Moore, Josh Windass (10) et Nathan Broadhead (7) - sont tous arrivés cet été. Les six meilleurs buteurs, dont Ollie Rathbone (7), Sam Smith (6) et Lewis O'Brien (4), ont été recrutés pendant ou après l'été 2024.

    Par ailleurs, le milieu défensif Ben Sheaf et le défenseur central polyvalent Callum Doyle figurent parmi les joueurs les plus utilisés depuis leur arrivée à la fin du mercato estival 2025, tandis que leur seule recrue étrangère, l'international néo-zélandais Liberato Cacace, en provenance du club italien d'Empoli, a marqué lors de la victoire en FA Cup contre Nottingham Forest, club de Premier League et d'Europa League.

  • Wrexham AFC v Stevenage FC - Sky Bet League OneGetty Images Sport

    traitement impitoyable

    Le recrutement fonctionne toutefois dans les deux sens. Wrexham a dû se montrer impitoyable avec certains de ses joueurs préférés des supporters au cours de l'année dernière, réalisant qu'il devait se séparer des joueurs qui ne contribuaient pas suffisamment pour faire place à ceux qui le pouvaient.

    En janvier, le club a fait ses adieux à son capitaine James McClean, qui est retourné dans sa ville natale pour jouer dans l'équipe de Derry City, dans la Ligue d'Irlande. Il est au moins resté jusqu'à cette saison et a disputé 16 matchs de championnat avant de partir.

    Mais on ne peut pas en dire autant de Paul Mullin, l'attaquant de Liverpool qui a baissé de deux divisions pour rejoindre Wrexham alors que le club évoluait encore en National League en 2021. Il a été l'une des premières recrues phares de l'ère Reynolds-McElhenney, et le duo de choc aimait tellement Mullin qu'il lui a fait faire une apparition dans la franchise Deadpool du premier en 2024 sous le nom de « Welshpool ».

    Au cours de ses trois premières saisons à Wrexham, Mullin a marqué 105 buts, propulsant les Red Dragons en League One. Cependant, une fois arrivés en troisième division, les buts se sont taris, avec seulement trois buts marqués en 26 matchs, et l'équipe de Parkinson a terminé deuxième. Cela s'explique en partie par une opération du dos qualifiée de « mineure » avant le début de la saison 2024-25.

    L'été dernier, Mullin a été invité à trouver un nouveau club, mettant fin à son conte de fées dans le nord du Pays de Galles. Il est resté en League One grâce à un prêt au Wigan Athletic, mais celui-ci a pris fin en janvier et il a rejoint Bradford City en prêt pour le reste de la saison.

    Mullin a évoqué sa déception face à la fin de sa carrière à Wrexham. Le mois dernier, il a déclaré : « C'est quelque chose que j'ai trouvé assez difficile au cours des 18 derniers mois. C'était assez inattendu, après tout ce que j'avais accompli et mon opération. Tout s'est en quelque sorte arrêté là, ce qui a été difficile à accepter, mais c'est le football, vous savez. C'est quelque chose que je ne vais jamais, comment dire, probablement jamais « accepter » à cause de ce qui s'est passé. C'était quelque chose que j'ai trouvé assez difficile, comme je l'ai dit, mais c'est le football, il faut passer à autre chose. »

  • Wrexham AFC v Ipswich Town - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    De la relégation aux rêves de promotion

    Pour tempérer les attentes concernant le rêve de Premier League, Wrexham s'est constamment entendu dire pendant la pré-saison que l'écart entre la League One et le Championship était le plus important en termes de qualité par rapport aux divisions qu'ils avaient déjà conquises. Ils ne pourraient pas se contenter de se présenter, de sélectionner les mêmes joueurs, d'employer les mêmes tactiques et d'espérer réussir.

    En effet, les perspectives semblaient sombres pour Wrexham au début de la campagne. Lors du premier week-end de la saison, ils ont encaissé deux buts dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, s'inclinant 2-1 à Southampton, et n'ont remporté que deux de leurs dix premiers matchs, ce qui les a laissés à la 18e place du classement.

    Depuis sa troisième victoire, 1-0 à domicile contre Oxford United avec 10 joueurs, Wrexham n'a perdu que quatre de ses 25 matchs de championnat. Au cours de cette période, il a joué à un rythme de 81 points sur l'ensemble de la saison, ce qui est généralement plus que suffisant pour se qualifier pour les barrages et, dans certains cas, pour obtenir une promotion automatique.

    Cette série a bien sûr été ponctuée de moments dignes d'un livre d'images. Grâce à des buts inscrits à la 93e et à la 94e minute, Wrexham a réussi à remonter au score et à battre Queens Park Rangers 3-2 en janvier, puis a battu son rival pour la promotion, Ipswich Town, 5-3 lors d'un match palpitant qui a vu huit buts marqués le mois dernier. Ce sont là le genre d'étapes qu'une équipe en route vers la gloire franchit souvent.

  • Wrexham AFC v Watford - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Le géant endormi se réveille

    Wrexham est un club de football qui se trouve dans une situation unique. Il n'a pas vraiment de rivalité avec les autres équipes galloises, même s'il est revenu dans la même division que Swansea City, qui a recruté Snoop Dogg comme investisseur, pour établir un autre parallèle entre les deux équipes. Au contraire, la plupart des ennemis des Red Dragons se trouvent de l'autre côté de la frontière, Chester étant leur adversaire le plus détesté.

    Cela signifie que Wrexham est depuis longtemps la seule équipe professionnelle de sa région. Au cours des années 70, 80 et 90, il a participé à la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe chaque fois qu'il a remporté la Coupe du Pays de Galles, à une époque où il pouvait participer à cette compétition ainsi qu'à la FA Cup anglaise. Le Racecourse Ground affiche une moyenne de fréquentation à cinq chiffres depuis les années 40, alors que le club évoluait dans l'ancienne Division Three North. Le Pays de Galles est un pays de rugby, mais Wrexham est une ville de football.

    Certains pensent que Reynolds et McElhenney ont simplement rendu à une communauté qui aime depuis longtemps son club, même s'il n'a pas connu beaucoup de succès.

    Frank Sinclair a joué pour Wrexham pendant trois ans peu après la relégation du club de la Football League dans les années 2000. S'exprimant en association avec BetGoodwin Football Betting, il a déclaré à GOAL : « C'est un club de football formidable. Quand j'y jouais, c'était vraiment un géant endormi. Je sentais bien, quand on était dans la région de Wrexham, à quel point le club pouvait être soutenu s'il commençait à vraiment bien jouer. Et ce que les nouveaux propriétaires ont fait est incroyable, car ils ont su captiver l'imagination de la communauté et tout le monde les a suivis sur le terrain et en dehors. Ce qu'ils font en ce moment est donc incroyable. »

  • Mission FA Cup

    Loin de la folie du championnat, Wrexham s'est frayé un chemin à travers deux tours de la FA Cup jusqu'à présent. Pour la première fois depuis l'ère Reynolds-McElhenney, le club a affronté une équipe de Premier League, Nottingham Forest, à domicile lors du troisième tour. Menant 2-0 au Racecourse Ground, Wrexham a été rattrapé 2-2 avant de reprendre l'avantage en fin de match, mais Callum Hudson-Odoi a égalisé à trois minutes de la fin. Le match s'est terminé aux tirs au but, le gardien Arthur Okonkwo effectuant deux arrêts et permettant à son équipe de s'imposer 5-3.

    Au quatrième tour, ils ont affronté Ipswich, et les hommes de Parkinson ont remporté la première de leurs deux victoires en huit jours contre les Tractor Boys, se qualifiant ainsi pour le cinquième tour. Ils ne pouvaient espérer mieux qu'un tirage au sort aussi prestigieux, avec la visite de Chelsea dans le nord du Pays de Galles, et selon Hugh Jackman, c'est exactement ce que Reynolds souhaitait.

    Reynolds s'est filmé en train de regarder le tirage au sort avec son partenaire dans « Deadpool & Wolverine ». « Bon sang ! » s'est exclamé l'acteur canadien, presque (presque) sans voix à l'idée du premier match prestigieux de Wrexham sous sa direction.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDSAFP

    Le plus grand match depuis la reprise

    Au cours de son ascension, Wrexham a affronté Chelsea à deux reprises lors de ses deux premières tournées de pré-saison aux États-Unis. En 2023, il a été le premier adversaire de Mauricio Pochettino, alors entraîneur des Blues et aujourd'hui sélectionneur de l'équipe nationale masculine américaine. L'équipe de Wrexham, composée de Mullin, Ben Foster, Elliot Lee, Sam Dalby et Andy Cannon, s'est inclinée 5-0, avec des buts de Conor Gallagher, Christopher Nkunku et Ian Maatsen.

    L'année suivante, Wrexham a été le premier adversaire d'Enzo Maresca en tant qu'entraîneur de Chelsea lors d'un match de pré-saison. Cette rencontre s'est avérée beaucoup plus fructueuse pour les Red Dragons, qui ont obtenu un match nul 2-2, malgré la présence dans les rangs des Blues de stars internationales telles que Reece James, Noni Madueke et Raheem Sterling.

    Mais cette fois-ci, c'est une autre paire de manches. Il ne s'agit pas d'un match de pré-saison, mais bien de la fin de la saison proprement dite. Chelsea a remporté mercredi sa première victoire en trois matchs en battant Aston Villa 4-1, mais le club pourrait avoir un œil sur le match de Ligue des champions de la semaine prochaine contre le Paris Saint-Germain lorsqu'il se rendra au Pays de Galles samedi.

    Étant donné que tout le monde sait que la priorité des Blues est de s'assurer de rester en Ligue des champions la saison prochaine, Wrexham a une réelle chance non seulement de montrer qu'il peut rivaliser avec les équipes de Premier League, mais aussi de créer la surprise en coupe.

    Le Racecourse Ground sera certainement en effervescence. C'est le moment pour Wrexham de prouver qu'il est prêt à affronter les meilleurs du monde. Un nouveau chapitre de ce conte de fées est sur le point d'être écrit.

