Wrexham célèbre l'anniversaire de son rachat en battant Ipswich et en se qualifiant pour le cinquième tour de la FA Cup pour la première fois en près de 30 ans
Joyeux anniversaire à Wrexham
Wrexham a connu une ascension fulgurante depuis que Reynolds et Mac ont repris le club en 2021 et fait désormais sensation en FA Cup. L'équipe galloise a déjà fait parler d'elle en éliminant Nottingham Forest, club de Premier League, au troisième tour, tandis que sa victoire contre Ipswich permet aux Red Dragons d'accéder au cinquième tour pour la première fois en 29 ans. La star de Wrexham, Ollie Rathbone, a admis que cette victoire avait été une autre soirée mémorable pour le club. Il a déclaré à Match of the Day Wales : « Le club vit une aventure incroyable et nous voulons simplement continuer sur cette lancée. C'est une autre soirée spéciale, et c'est bon de renouer avec la victoire à domicile. »
Wrexham en veut toujours plus
Parkinson s'est également réjoui de cette victoire et admet que son équipe en veut davantage. Il a déclaré à BBC Sport : « Chaque saison de football est spéciale et il faut en profiter. La FA Cup en fait partie et il était important de confirmer notre victoire contre Nottingham Forest par une autre victoire ce soir. Je pense que c'est formidable pour nos propriétaires, Rob et Ryan, qui fêtaient leur cinquième anniversaire, et les qualifier pour le cinquième tour est également formidable pour eux. Nous attendons avec impatience le tirage au sort lundi soir, lorsque nous serons à l'hôtel à Bristol. Nous allons savourer cela. Mais comme nous l'avons fait la dernière fois, nous mettons la FA Cup en veilleuse pour nous concentrer sur le championnat. Ne soyons pas trop blasés, mais écoutez, nous avons passé tellement de belles soirées ici et nous en voulons encore plus. Nous sommes avides, pourquoi ne le serions-nous pas ? »
Éloges pour Parkinson, « sous-estimé »
Alors que les projecteurs sont souvent braqués sur les célèbres propriétaires du club de Wrexham ou sur les joueurs, c'est Parkinson qui a été félicité après le match. L'ancien milieu de terrain de Manchester United et du Pays de Galles, Robbie Savage, a déclaré à TNT Sports : « Il est probablement l'un des entraîneurs les plus sous-estimés, car chaque fois que Wrexham est promu ou affronte une équipe de Premier League, les gens sous-estiment le club et son entraîneur. Il a fait un travail incroyable avec ce club de football et il prouve à tous ceux qui pensent que c'est impossible qu'on peut battre des équipes de Premier League. Il l'a fait pour Bradford contre Chelsea [en FA Cup en 2015] et il le fait en championnat. Chaque saison, ils montent : [les gens disent] « il ne peut pas le faire à ce niveau », mais il prouve que tout le monde a tort. Je pense qu'il est l'un des meilleurs managers actuellement en raison de ce qu'il a accompli. »
Parkinson a également mené son équipe jusqu'aux barrages de promotion en Championship, ce qui signifie que leur rêve d'atteindre la Premier League reste intact.
Une cravate glamour pour Wrexham ?
Wrexham découvrira lundi son prochain adversaire en FA Cup lors du tirage au sort du cinquième tour. L'équipe de Parkinson espère se qualifier pour les quarts de finale pour la quatrième fois seulement dans l'histoire du club et pourrait bien espérer un match prestigieux. Le géant de la Premier League, Chelsea, s'est déjà qualifié après avoir battu Hull City vendredi soir, tandis qu'Arsenal et Manchester City affronteront tous deux des adversaires de divisions inférieures et devraient se qualifier.
