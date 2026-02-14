Wrexham célèbre l'anniversaire de son rachat en battant Ipswich et en se qualifiant pour le cinquième tour de la FA Cup pour la première fois en près de 30 ans

Alors que les projecteurs sont souvent braqués sur les célèbres propriétaires du club de Wrexham ou sur les joueurs, c'est Parkinson qui a été félicité après le match. L'ancien milieu de terrain de Manchester United et du Pays de Galles, Robbie Savage, a déclaré à TNT Sports : « Il est probablement l'un des entraîneurs les plus sous-estimés, car chaque fois que Wrexham est promu ou affronte une équipe de Premier League, les gens sous-estiment le club et son entraîneur. Il a fait un travail incroyable avec ce club de football et il prouve à tous ceux qui pensent que c'est impossible qu'on peut battre des équipes de Premier League. Il l'a fait pour Bradford contre Chelsea [en FA Cup en 2015] et il le fait en championnat. Chaque saison, ils montent : [les gens disent] « il ne peut pas le faire à ce niveau », mais il prouve que tout le monde a tort. Je pense qu'il est l'un des meilleurs managers actuellement en raison de ce qu'il a accompli. »

Parkinson a également mené son équipe jusqu'aux barrages de promotion en Championship, ce qui signifie que leur rêve d'atteindre la Premier League reste intact.