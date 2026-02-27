Getty/GOAL
Wrexham a déclaré que l'accession à la Premier League après quatre promotions consécutives serait l'une des plus grandes réussites de l'histoire du football britannique
Une page d'histoire écrite grâce à trois promotions successives
Une place dans la Ligue nationale a été héritée lorsque deux acteurs de premier plan ont réalisé une prise de contrôle surprise en 2021. Cinq ans plus tard, Wrexham frappe à la porte qui mène à l'élite. L'histoire a déjà été écrite en remontant l'échelle de l'EFL.
Des sommes considérables ont été investies dans le but d'atteindre l'objectif ultime, et les records de transfert ont été battus à chaque période de transfert. Phil Parkinson travaille désormais avec une équipe qui croit pouvoir sortir du championnat, grâce à l'arrivée de joueurs issus de la Premier League.
Les Red Dragons occupent actuellement une place en barrages et pourraient encore décrocher leur ticket pour cette loterie particulière. Une ascension remarquable, qui a été filmée pour la série documentaire « Welcome to Wrexham », sera couronnée de succès si l'équipe parvient à atteindre la terre promise.
Les copropriétaires hollywoodiens ont supervisé une ascension fulgurante.
Interrogé sur la question de savoir si l'ascension fulgurante vers la Premier League en quatre saisons consécutives serait l'une des histoires les plus incroyables jamais racontées dans le football britannique, Sinclair, s'exprimant en association avec BetGoodwin Football Betting, a déclaré à GOAL : « Oui, je dirais que oui. Il suffit de remonter plusieurs années en arrière et de penser à des clubs comme Wimbledon, qui sont partis de rien et ont gravi tous les échelons. On trouvait déjà incroyable qu'ils aient réussi à faire ce qu'ils ont fait. Évidemment, cela leur a pris beaucoup plus de temps.
Quand Wrexham était en Conference, si vous m'aviez dit qu'en quatre saisons, ils seraient en Premier League, je vous aurais pris pour un fou, car il est très difficile de s'adapter au passage d'une ligue à l'autre. Les exigences augmentent dans tous les domaines d'un club de football, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la gestion d'un club de football, qui est en compétition avec certains des plus grands clubs du pays. Il faut leur rendre hommage pour être arrivés à ce niveau, qui fait que les gens en parlent aujourd'hui. »
Les Red Dragons ont toujours été un « géant endormi ».
Sinclair, qui a passé deux ans au Racecourse Ground entre 2009 et 2011, a ajouté : « Je ne m'y attendais pas. Je pensais que s'ils terminaient en milieu de tableau lors de leur première saison en Championship, on pourrait dire que c'était un progrès considérable. Mais être en lice pour les barrages et même en position de décrocher automatiquement une place en Premier League, c'est incroyable, pour être honnête.
Nous verrons donc comment ils s'en sortent. C'est un club de football formidable. Quand j'y jouais, c'était vraiment un géant endormi. Je sentais bien, quand j'étais dans la région de Wrexham, à quel point le club pourrait être soutenu s'il commençait à vraiment bien jouer. Et ce que les nouveaux propriétaires ont accompli est incroyable, car ils ont su captiver l'imagination de la communauté et tout le monde les suit, sur le terrain et en dehors. Ce qu'ils font en ce moment est donc incroyable. »
Wrexham peut-il décrocher une place en barrages du championnat ?
Wrexham occupe actuellement la sixième place du classement du championnat, avec sept points récoltés lors de ses trois derniers matchs. Il lui reste 12 rencontres à disputer cette saison, tout en se qualifiant pour le cinquième tour de la FA Cup, et doit maintenir un niveau impressionnant dans ce qui est devenu une course très serrée pour les places en barrages.
Les Red Dragons disposent désormais d'une avance de quatre points sur Southampton, septième, mais ne comptent que six points d'avance sur Watford, douzième. Une lutte passionnante jusqu'à la fin semble se profiler, Parkinson ayant déjà reçu la promesse d'un « emploi à vie » alors qu'il cherche à renforcer son héritage dans le nord du Pays de Galles.
