Wrexham a déclaré que l'accession à la Premier League après quatre promotions consécutives serait l'une des plus grandes réussites de l'histoire du football britannique

Une place dans la Ligue nationale a été héritée lorsque deux acteurs de premier plan ont réalisé une prise de contrôle surprise en 2021. Cinq ans plus tard, Wrexham frappe à la porte qui mène à l'élite. L'histoire a déjà été écrite en remontant l'échelle de l'EFL.

Des sommes considérables ont été investies dans le but d'atteindre l'objectif ultime, et les records de transfert ont été battus à chaque période de transfert. Phil Parkinson travaille désormais avec une équipe qui croit pouvoir sortir du championnat, grâce à l'arrivée de joueurs issus de la Premier League.

Les Red Dragons occupent actuellement une place en barrages et pourraient encore décrocher leur ticket pour cette loterie particulière. Une ascension remarquable, qui a été filmée pour la série documentaire « Welcome to Wrexham », sera couronnée de succès si l'équipe parvient à atteindre la terre promise.