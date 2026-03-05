« William Osula est revenu pour les traquer ! » - Manchester United brutalement trollé après que des fans ont retrouvé un tweet vieux de 12 ans montrant le héros de Newcastle jouant à Old Trafford et posant avec les légendes des Red Devils

Ce fut le cas lors du match contre Manchester United à St James' Park. Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin et que l'équipe locale était réduite à 10 joueurs suite à l'expulsion de Jacob Ramsey en fin de première mi-temps, Osula a vu le ballon lui être passé sur le flanc droit pour qu'il puisse courir vers le but.

Après avoir réussi à garder le ballon en jeu et à rester debout malgré un trébuchement, le joueur de 22 ans s'est décalé vers l'intérieur sur son pied gauche, a effectué un petit pont et a envoyé un superbe tir enroulé qui a battu Senne Lammens, déclenchant une explosion de joie à Tyneside.

Osula aurait pu avoir un tel impact pour Manchester United plutôt que pour Newcastle, puisqu'il avait été invité à Old Trafford à l'âge de 11 ans et que son talent avait été reconnu lors de la finale mondiale des écoles de football de MU. Il avait reçu un bouclier commémoratif des mains des icônes des Red Devils, Bryan Robson et Gary Pallister.

Les fans des Magpies se sont fait un plaisir de rappeler à leurs rivaux de Premier League ce qu'ils ont manqué. Hanté par un visage familier, Manchester United a subi sa première défaite sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick, mettant fin à une série de sept matchs sans défaite.