« William Osula est revenu pour les traquer ! » - Manchester United brutalement trollé après que des fans ont retrouvé un tweet vieux de 12 ans montrant le héros de Newcastle jouant à Old Trafford et posant avec les légendes des Red Devils
L'attaquant danois a dû faire preuve de patience à St James' Park.
Originaire de Copenhague, Osula s'est installé en Angleterre en 2018 lorsqu'il a rejoint Sheffield United. Après avoir terminé sa formation au centre de formation des Blades, son potentiel évident a été repéré par Newcastle, qui a conclu un transfert initial de 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) à l'été 2024.
Sa progression à St James' Park a été lente, Osula se retrouvant bloqué derrière Alexander Isak puis Nick Woltemade dans la hiérarchie des Magpies. Il reste un talent brut, avec quelques imperfections à gommer, mais il possède une capacité à changer le cours d'un match qui peut illuminer n'importe quelle rencontre lorsqu'il est en forme.
Osula s'est rendu à Old Trafford et a reçu un prix à l'âge de 11 ans.
Ce fut le cas lors du match contre Manchester United à St James' Park. Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin et que l'équipe locale était réduite à 10 joueurs suite à l'expulsion de Jacob Ramsey en fin de première mi-temps, Osula a vu le ballon lui être passé sur le flanc droit pour qu'il puisse courir vers le but.
Après avoir réussi à garder le ballon en jeu et à rester debout malgré un trébuchement, le joueur de 22 ans s'est décalé vers l'intérieur sur son pied gauche, a effectué un petit pont et a envoyé un superbe tir enroulé qui a battu Senne Lammens, déclenchant une explosion de joie à Tyneside.
Osula aurait pu avoir un tel impact pour Manchester United plutôt que pour Newcastle, puisqu'il avait été invité à Old Trafford à l'âge de 11 ans et que son talent avait été reconnu lors de la finale mondiale des écoles de football de MU. Il avait reçu un bouclier commémoratif des mains des icônes des Red Devils, Bryan Robson et Gary Pallister.
Les fans des Magpies se sont fait un plaisir de rappeler à leurs rivaux de Premier League ce qu'ils ont manqué. Hanté par un visage familier, Manchester United a subi sa première défaite sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick, mettant fin à une série de sept matchs sans défaite.
Comment Osula a réagi après avoir marqué le but décisif contre Manchester United
Osula, qui n'est entré en jeu qu'à la 85e minute, remplaçant Eddie Howe, était ravi d'avoir apporté une contribution décisive contre les Red Devils. Il a déclaré à TNT Sports qu'il avait apprécié ce moment marquant de sa carrière professionnelle jusqu'à présent : « C'était le meilleur sentiment que j'ai jamais éprouvé. J'étais tellement heureux. Quand je suis entré en jeu, j'ai juste prié pour marquer et faire bouger les choses, et Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Je m'étais entraîné à ça hier, à couper vers l'intérieur et à finir, donc le travail acharné a porté ses fruits. »
Howe était tout aussi heureux pour un attaquant que Newcastle a refusé de transférer, car le club estime qu'il peut jouer un rôle important pour eux en Premier League, en FA Cup et en Ligue des champions.
Howe a déclaré à propos de la victoire remarquable de son équipe à domicile : « Nous avons très bien commencé le match, puis nous avons bien sûr reçu un carton rouge. Les gars auraient pu facilement se laisser aller au découragement, se lamenter sur leur sort, se dire "c'est reparti pour un tour". C'est le plus grand compliment que je puisse faire aux garçons. Ils se sont vraiment battus en deuxième mi-temps et ils ont tous donné le maximum. Ils ont tous cru que nous pouvions gagner le match.
C'est une fin de match brillante. C'est l'une des meilleures émotions que j'ai ressenties et je suis sûr que beaucoup de gens diront la même chose. Mais nous n'avons pas fait assez pour y arriver. J'espère que ce but sera souvent rediffusé, car je pense que nous le méritions tous. »
Calendrier des matchs de Newcastle pour la saison 2025-26 : Manchester City et Barcelone sont les prochains adversaires des Magpies.
La victoire contre Manchester United a propulsé Newcastle à la 12e place du classement. Le club n'est peut-être pas encore dans la première moitié du classement, mais il n'est qu'à cinq points de Brentford, septième. L'attention va désormais se tourner vers les matchs à élimination directe, avec un match de cinquième tour de la FA Cup contre Manchester City samedi, suivi du match aller très attendu des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le géant de la Liga, Barcelone.
