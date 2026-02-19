Getty
Traduit par
Weston McKennie a déclaré qu'il pouvait « améliorer n'importe quelle équipe » après son renouveau à la Juventus, tandis qu'une ancienne star de l'équipe nationale américaine appelle le milieu de terrain à rejoindre les géants de la Premier League
Agence libre et finale de la Coupe du monde : un été important pour McKennie
Dans l'état actuel des choses, McKennie se retrouvera sans club à la fin de la saison 2025-2026. Il participera à la Coupe du monde dans son pays cet été, où il devrait jouer un rôle important dans les plans de Mauricio Pochettino.
Il se pourrait que le joueur de 27 ans attende la fin d'un autre grand tournoi international avant de prendre une décision importante concernant son avenir. La Juventus n'a pas perdu espoir de prolonger le contrat du joueur originaire de Washington.
McKennie garde toutefois toutes ses options ouvertes, car il cherche à obtenir les conditions financières que son talent et son expérience méritent. Il se pourrait que des équipes anglaises soient prêtes à répondre à ces exigences.
Des progrès encourageants ont été réalisés depuis son échec à Leeds, et McKennie a sérieusement à prouver aux sceptiques de la Premier League. Les équipes de tête de cette division ont été invitées à conclure une affaire judicieuse, car un joueur qui a fait ses preuves est sur le point de devenir disponible sans frais de transfert.
- Getty
McKennie prêt à briller en Premier League
La légende de l'USMNT Ramos, s'exprimant en association avec Ozoon, a déclaré à GOAL lorsqu'on lui a demandé si McKennie pouvait rejoindre une équipe de haut niveau en Angleterre : « Je dois vous dire que Weston McKennie est un joueur qui peut jouer n'importe où, à n'importe quel poste sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait pour la Juve ces derniers mois, ils l'ont fait jouer partout, de l'arrière droit au milieu de terrain central, en passant par le milieu offensif. Il finit toujours dans la surface et est toujours dangereux. Il a toujours fait la différence. Pour être honnête, le redressement de la Juventus repose en partie sur les épaules de Weston McKennie, il a été tellement bon pour eux.
« Est-ce que j'aimerais le voir rejoindre la Premier League ? La Juventus est l'un de ces clubs, l'un des plus grands clubs au monde. Je pense vraiment que Weston McKennie peut améliorer n'importe quelle équipe. Personnellement, j'aimerais le voir revenir en Premier League et jouer pour un club qui se bat pour le titre. »
Les clubs anglais invités à conclure un accord avec la star de l'équipe nationale américaine de football
Ramos n'est pas le premier à suggérer que McKennie devrait tenter une deuxième fois sa chance en Premier League. Une autre ancienne star de l'équipe nationale américaine, l'ancien gardien Brad Friedel, estime que ce personnage énigmatique est destiné à rejoindre un club à la hauteur de sa personnalité.
Friedel a déclaré à GOAL: « Pour moi, il y a quelques années, lorsque j'étais entraîneur principal des moins de 19 ans, Weston était le joueur le plus talentueux de mon groupe.
Après la première séance d'entraînement, j'ai dit à mon équipe d'entraîneurs : « Waouh ». Je venais de quitter Tottenham où j'avais beaucoup travaillé dans leur académie. Je me suis dit : « Il serait le meilleur à Tottenham en ce moment ». Et il y avait de bons joueurs. Il devrait donc atterrir dans un club incroyable.
Il aime jouer dur sur le terrain et en dehors, c'est certain. Mais c'est un talent, vraiment. Je ne pense pas que la Premier League ait pu s'en rendre compte, car son passage à Leeds n'a pas été des plus brillants, mais je ne pense pas que les gens devraient le juger uniquement sur cette base, car il a beaucoup de talent. »
- Getty
McKennie a passé cinq ans avec le géant de la Serie A, la Juventus.
McKennie, qui a rejoint ses compatriotes Brenden Aaronson, Tyler Adams et Jesse Marsch à Elland Road, a admis que son passage malheureux à Leeds avait été « le point le plus bas de ma carrière professionnelle ».
Depuis, il a rebondi avec brio, retrouvant les faveurs de la Juve après avoir été apparemment écarté chaque année. Il a passé cinq ans avec le géant de la Serie A à Turin, disputant plus de 200 matches, et il se pourrait que 2026 soit l'année où il se lance un nouveau défi.
Publicité