Weston McKennie a déclaré qu'il pouvait « améliorer n'importe quelle équipe » après son renouveau à la Juventus, tandis qu'une ancienne star de l'équipe nationale américaine appelle le milieu de terrain à rejoindre les géants de la Premier League

Dans l'état actuel des choses, McKennie se retrouvera sans club à la fin de la saison 2025-2026. Il participera à la Coupe du monde dans son pays cet été, où il devrait jouer un rôle important dans les plans de Mauricio Pochettino.

Il se pourrait que le joueur de 27 ans attende la fin d'un autre grand tournoi international avant de prendre une décision importante concernant son avenir. La Juventus n'a pas perdu espoir de prolonger le contrat du joueur originaire de Washington.

McKennie garde toutefois toutes ses options ouvertes, car il cherche à obtenir les conditions financières que son talent et son expérience méritent. Il se pourrait que des équipes anglaises soient prêtes à répondre à ces exigences.

Des progrès encourageants ont été réalisés depuis son échec à Leeds, et McKennie a sérieusement à prouver aux sceptiques de la Premier League. Les équipes de tête de cette division ont été invitées à conclure une affaire judicieuse, car un joueur qui a fait ses preuves est sur le point de devenir disponible sans frais de transfert.